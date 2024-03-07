«Заря»
Турнирное положение: «Заря» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. На данный момент команда находится на скромном 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Заря» опережают опасную зону всего на один пункт. Да и выиграли луганчане всего в 3 поединках из 16.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный пункт. «Заря» расписала мировую с «Александрией» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Заря» добыла 3 победы. При этом в этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота всего 3.
В двух своих последних поединках команда Юрия Коваля оставляла свои ворота сухими. Плюс ко всему, луганчане уже выбрались из опасной зоны.
Не сыграют: Джордан, Дмитрий Мишнев — дисквалифицированы.
Состояние команды: в последних матчах команда явно преуспевает. Луганчане явно намерены как можно быстрее отдалиться от группы аутсайдеров.
Матчи против «Миная» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.
И уж совсем очевидно, что «Заря» будет активно атаковать. И состав у команды довольно крепкий, да и забивать есть кому.
«Минай»
Турнирное положение: Закарпатский клуб пока что видится главным кандидатом на вылет в первую лигу. На текущий момент команда пребывает на последней 16 строчке таблицы.
Причем отставание от полностью спасительного 12 места составляет 6 очков. Впрочем, подопечные Желько Любеновича очень прибавили после зимней паузы.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась первой викторией в чемпионате. «Минай» переиграл «Металлист 1925» со счетом 2:0.
Причем до того закарпатцы не дали себя обидеть сильному «Днепру-1» (1:1). Да и вообще, Любеновичу, похоже, удается сколотить симпатичный коллектив из вчерашних ноунеймов.
Вообще, «Минай» нынче выглядит весьма неплохо. Закарпатцы не боятся никого, и еще заметно потреплют нервы оппонентам.
Не сыграют: Сергей Петько — дисквалифицирован.
Состояние команды: в своем нынешнем виде «Минай» явно не сказал своего последнего слова. Закарпатцы, как минимум, могут подняться в стыки.
Правда, с реализацией у команды пока не все так гладко. В 17 матчах УПЛ закарпатцы забили всего лишь 9 мячей.
Плюс ко всему, «Минай» слишком часто проигрывает. В пассиве у команды уже 9 поражений в нынешнем чемпионате.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Минай» весной симпатичен, и наверняка не будет отсиживаться в тылах.
Статистика для ставок
- «Заря» не пропускала в 2 своих последних поединках
- «Минай» лишь в минувшем туре впервые выиграл в чемпионате
- «Минай» забивает реже всех в УПЛ — 9 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Заря» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.04 и 1.78.
- 2.50Реал Мадрид — Лейпциг: прогноз и ставка
- 2.13Манчестер Сити — Копенгаген: прогноз и ставка
- 2.10Спортинг Лиссабон — Аталанта: прогноз и ставка
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Прогноз: Обе команды находятся на подъеме, а значит, будут максимально активны в атаке.
И те, и другие после зимней паузы выглядят довольно симпатично, и явно постараются продолжить свои успешные серии.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Заря» быстро найдет бреши в обороне закарпатцев.
Ставка: Победа «Зари» в 1 тайме за 2.05