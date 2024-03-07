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    «Заря» и «Минай» будут забивать

    «Заря» — «Минай». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, УПЛ, 7 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Минай»
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    Игорь Кирюханцев
    В рамках 20-го тура чемпионата Украины 7 марта пройдет матч «Заря» — «Минай». Начало — 16:30 (мск). «Заря» — «Минай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 07 Марта 2024 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 16:30 Минай Минай
  • Минай
    •

    «Заря»

    Турнирное положение: «Заря» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. На данный момент команда находится на скромном 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Заря» опережают опасную зону всего на один пункт. Да и выиграли луганчане всего в 3 поединках из 16.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный пункт. «Заря» расписала мировую с «Александрией» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Заря» добыла 3 победы. При этом в этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота всего 3.

    В двух своих последних поединках команда Юрия Коваля оставляла свои ворота сухими. Плюс ко всему, луганчане уже выбрались из опасной зоны.

    Не сыграют: Джордан, Дмитрий Мишнев — дисквалифицированы.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда явно преуспевает. Луганчане явно намерены как можно быстрее отдалиться от группы аутсайдеров.

    Матчи против «Миная» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    И уж совсем очевидно, что «Заря» будет активно атаковать. И состав у команды довольно крепкий, да и забивать есть кому.

    «Минай»

    Турнирное положение: Закарпатский клуб пока что видится главным кандидатом на вылет в первую лигу. На текущий момент команда пребывает на последней 16 строчке таблицы.

    Причем отставание от полностью спасительного 12 места составляет 6 очков. Впрочем, подопечные Желько Любеновича очень прибавили после зимней паузы.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась первой викторией в чемпионате. «Минай» переиграл «Металлист 1925» со счетом 2:0.

    Причем до того закарпатцы не дали себя обидеть сильному «Днепру-1» (1:1). Да и вообще, Любеновичу, похоже, удается сколотить симпатичный коллектив из вчерашних ноунеймов.

    Вообще, «Минай» нынче выглядит весьма неплохо. Закарпатцы не боятся никого, и еще заметно потреплют нервы оппонентам.

    Не сыграют: Сергей Петько — дисквалифицирован.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Минай» явно не сказал своего последнего слова. Закарпатцы, как минимум, могут подняться в стыки.

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    Правда, с реализацией у команды пока не все так гладко. В 17 матчах УПЛ закарпатцы забили всего лишь 9 мячей.

    Плюс ко всему, «Минай» слишком часто проигрывает. В пассиве у команды уже 9 поражений в нынешнем чемпионате.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Минай» весной симпатичен, и наверняка не будет отсиживаться в тылах.

    Статистика для ставок

    • «Заря» не пропускала в 2 своих последних поединках

    • «Минай» лишь в минувшем туре впервые выиграл в чемпионате

    • «Минай» забивает реже всех в УПЛ — 9 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Заря» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.04 и 1.78.

    Прогноз: Обе команды находятся на подъеме, а значит, будут максимально активны в атаке.

    И те, и другие после зимней паузы выглядят довольно симпатично, и явно постараются продолжить свои успешные серии.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Заря» быстро найдет бреши в обороне закарпатцев.

    Ставка: Победа «Зари» в 1 тайме за 2.05

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    Ставка и прогноз на матч «Заря» — «Минай» с коэффициентом 2.04. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. «Заря» и «Минай» будут забивать
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