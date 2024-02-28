В рамках 28-го тура чемпионата Шотландии 28 февраля пройдет матч «Хартс» — «Хиберниан». Начало — 22:45 (мск). «Хартс» — «Хиберниан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хартс»

Турнирное положение: «сердца» в нынешнем сезоне привычно сражаются за высокие места. Чемпионской гонки им не видать, а вот в тройку попасть — самое оно.

При этом атака команды выглядит не столь ярко. В 27 матчах игроки «Хартс» забили всего 35 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненную коллизию. «Сердца» были разгромлены «Рейнджерсом» (0:5).

Вообще, в 5 своих матчах «Хартс» выиграл 4 раза. И лишь поражение от лидера подвела черту под восьмиматчевой победной серией команды.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 10 мячей. Причем в свои ворота было пропущено всего 8.

Не сыграют: Лиам Бойс, Крейг Халкетт — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне «сердца», что называется, несутся. Команда до поражения от «Рейнджерс» сносила всех и вся.

Поединки против «Хиберниана» для команды проходят традиционно успешно. В 5 последних очных встречах «Хартс» добыл 2 виктории при одном поражении.

И уж совсем очевидно, что «сердца» будут стремиться оперативно вскрыть оборону соперника. Да и по игре команда смотрится выгодно.

«Хиберниан»

Турнирное положение: «хибз» в нынешнем сезоне сражаются за попадание в топ-6. Сейчас команда занимает 7 строчку в таблице.

Команда забила 33 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 42.

Последние матчи: из 5 последних поединков команда сумела извлечь 2 виктории при 2 же поражениях.

Не сыграют: Джошуа Кемпбелл — травмирован.

Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается относительно успешно. «Хиберниан» лишь на 2 очка отстает от 6 места.

При этом «Хиберниан» крайне редко добывает победы. Их в активе у команды всего лишь 7 в 26 сыгранных поединках шотландского чемпионата.

В своем предыдущем поединке «Хиберниан» взял три очка. Дома команда переиграла «Данди» со счетом 2:1.

И уж точно гости в этой встрече будут действовать вторым номером. Между тем, дать бой сопернику «хибз» вполне способны.

Статистика для ставок

«Хартс» лишь в предыдущем поединке прервал свою серию из 8 побед

«Хиберниан» не обыгрывал «сердец» в 3 последних очных поединках

«Хартс» всего 3 раза в чемпионате сыграл вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хартс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.80 и 2.02.

Прогноз: «Сердца» на голову сильнее соперника, и уж точно постараются закрепиться на 3 месте.

«Хартс» наверняка начнет встречу максимально активно, и явно сумеет выиграть в первом тайме.

Ставка: Победа «Хартса» в 1 тайме за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом матче будут действовать слишком осторожно.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.02