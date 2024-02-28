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    «Сердца» начнут без увертюр

    «Хартс» — «Хиберниан». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, чемпионат Шотландии, 28 февраля 2024 года

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    «Хартс»
    В рамках 28-го тура чемпионата Шотландии 28 февраля пройдет матч «Хартс» — «Хиберниан». Начало — 22:45 (мск). «Хартс» — «Хиберниан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 28 Февраля 2024 года
    Хартс
  • Эдинбург
    •  Хартс 22:45 Хиберниан Хиберниан
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Хартс»

    Турнирное положение: «сердца» в нынешнем сезоне привычно сражаются за высокие места. Чемпионской гонки им не видать, а вот в тройку попасть — самое оно.

    При этом атака команды выглядит не столь ярко. В 27 матчах игроки «Хартс» забили всего 35 мячей.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненную коллизию. «Сердца» были разгромлены «Рейнджерсом» (0:5).

    Вообще, в 5 своих матчах «Хартс» выиграл 4 раза. И лишь поражение от лидера подвела черту под восьмиматчевой победной серией команды.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 10 мячей. Причем в свои ворота было пропущено всего 8.

    Не сыграют: Лиам Бойс, Крейг Халкетт — травмированы.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне «сердца», что называется, несутся. Команда до поражения от «Рейнджерс» сносила всех и вся.

    Поединки против «Хиберниана» для команды проходят традиционно успешно. В 5 последних очных встречах «Хартс» добыл 2 виктории при одном поражении.

    И уж совсем очевидно, что «сердца» будут стремиться оперативно вскрыть оборону соперника. Да и по игре команда смотрится выгодно.

    «Хиберниан»

    Турнирное положение: «хибз» в нынешнем сезоне сражаются за попадание в топ-6. Сейчас команда занимает 7 строчку в таблице.

    Команда забила 33 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 42.

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    • Последние матчи: из 5 последних поединков команда сумела извлечь 2 виктории при 2 же поражениях.

    Не сыграют: Джошуа Кемпбелл — травмирован.

    Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается относительно успешно. «Хиберниан» лишь на 2 очка отстает от 6 места.

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    При этом «Хиберниан» крайне редко добывает победы. Их в активе у команды всего лишь 7 в 26 сыгранных поединках шотландского чемпионата.

    В своем предыдущем поединке «Хиберниан» взял три очка. Дома команда переиграла «Данди» со счетом 2:1.

    И уж точно гости в этой встрече будут действовать вторым номером. Между тем, дать бой сопернику «хибз» вполне способны.

    Статистика для ставок

    • «Хартс» лишь в предыдущем поединке прервал свою серию из 8 побед

    • «Хиберниан» не обыгрывал «сердец» в 3 последних очных поединках

    • «Хартс» всего 3 раза в чемпионате сыграл вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хартс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.80 и 2.02.

    Прогноз: «Сердца» на голову сильнее соперника, и уж точно постараются закрепиться на 3 месте.

    «Хартс» наверняка начнет встречу максимально активно, и явно сумеет выиграть в первом тайме.

    Ставка: Победа «Хартса» в 1 тайме за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом матче будут действовать слишком осторожно.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.02

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    «Хартс» — «Хиберниан»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на футбол. «Сердца» начнут без увертюр
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