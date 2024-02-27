В рамках 27-го тура чемпионата Италии 27 февраля пройдет матч «Сампдория» — «Кремонезе». Начало — 22:30 (мск). «Сампдория» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

Турнирное положение: «Сампы» нынешний сезон явно не могут записать себе в актив. Вместо борьбы за возвращение в элиту команда оккупировала скромное 14 место.

При этом команда имеет явные сложности с надежностью своих тылов. «Сампдория» пропустила 40 мячей в 26 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела добыть три пункта. «Сампдория» переиграла «Козенцу» со счетом 2:1.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сампдория» выиграла 2 раза. Причем в этих поединках игроки команды отличились 7 мячами при стольких же пропущенных.

«Сампы» еще способны вклиниться в топ-8. Отставание от зоны стыков нынче составляет всего лишь 3 очка.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне команда максимально мотивирована приблизиться к группе лидеров. При высокой плотности в таблице это вполне возможно.

Поединки против кремонцев для команды проходят традиционно продуктивно. Из пяти последних очных встреч «Сампдория» добыла 2 виктории при одном поражении.

И уж наверняка генуэзцы будут активно атаковать. «Сампы» постепенно обжились в Серии B, и явно способны попытаться сходу вернуться в элиту.

«Кремонезе»

Турнирное положение: Кремонцы в нынешнем сезоне являются одними из лидеров чемпионата. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы Серии B.

Команда забила 35 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 19.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Кремонезе» 2 победы при трех паритетах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кремонезе» выглядит весьма неплохо. Между тем, команда в трех своих последних матчах сыграла вничью.

При этом «Кремонезе» до серии из 3 ничьих добыл 4 победы подряд. А вот последняя неудача случилась еще в начале января, когда кремонцы вылетели из Кубка Италии от «Ромы» (1:2).

В предыдущем туре чемпионата «Кремонезе» потерял 2 важных очка. Команда дома не смогла переиграть «Палермо» (2:2).

В этой встрече гости явно будут активны в атаке. Тем паче, и оборона команды выглядит весьма монолитно.

Статистика для ставок

«Кремонезе» не проигрывал в 7 своих последних матчах

«Сампдория» традиционно успешно противостоит кремонцам

«Кремонезе» пропустил меньше всех в лиге — 19 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кремонезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.13.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.06 и 1.77.

Прогноз: «Сампдория» в последних матчах заметно прибавила, да и фактор своего поля должен помочь.

Генуэзцы давненько не обыгрывали «Кремонезе», и явно постараются сделать это в отчетном поединке.

Ставка: Победа «Сампдории» за 3.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут высокую результативность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06