В рамках 26-го тура чемпионата Турции 16 февраля пройдет матч «Касымпаша» — «Фатих Карагюмрюк». Начало — 20:00 (мск). «Касымпаша» — «Фатих Карагюмрюк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Касымпаша»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. Ныне «Касымпаша» находится на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом атака оборона не выдерживает никакой критики. В 25 матчах команда пропустила в свои ворота 47 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось разжиться тремя очками. «Касымпаша» по всем статьям переиграла «Адана Демирспор» (3:1).

Причем «Касымпаша» выиграла уже третий поединок к ряду. Между тем, в них команда все равно пропускала в свои ворота.

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику пяти последних поединков, то команда смогла забить 12 мячей. А вот в свои ворота «Касымпаша» пропустила 7 голов.

Не сыграют: Клаудио Винк — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Касымпаша» в последних матчах явно прибавила в плане результатов. Между тем, отставание от 3 места составляет всего 2 очка.

Вот только проигрывает команда чересчур часто. В 25 матчах чемпионата Турции проиграно уже 9 матчей.

Стоит отметить, что «Касымпаша» традиционно неудачно противостоит «Фатих Карагюмрюку». Из 5 последних очных поединков выигран лишь один при 3 поражениях.

«Фатих Карагюмрюк»

Турнирное положение: «Фатих Карагюмрюк» в нынешнем сезоне особо не блещет результатами. Сейчас команда находится на 16 месте в турнирной таблице.

Команда забила 30 мячей, пропустив в свои ворота 29.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Фатих Карагюмрюк» 3 виктории при двух коллизиях.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Фатих Карагюмрюк» сражается за выживание в элитном дивизионе. Гандикап от опасной зоны весьма зыбок.

Вот только побеждает команда не так уж часто. В 25 матчах Суперлиги ей удалось добыть всего лишь 7 викторий.

Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако пресловутой стабильности ей явно не хватает. Зато «Фатих Карагюмрюк» неплохо обороняется.

Команда добыла победы в двух своих последних поединках. Правда, соперниками были скромные «Самсунспор» (2:1) и «Пендикспор» (2:0).

Статистика для ставок

«Касымпаша» имеет действующую победную серию из 3 матчей

«Фатих Карагюмрюк» выиграл в 2 своих последних поединках

У «Касымпаши» одна из худших оборон в лиге: 47 пропущенных мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Касымпаша» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.74, а победа гостей — в скромные 2.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.74 и 2.21.

Прогноз: Обе команды нынче выглядят не особо монолитно, и вряд ли кто-то будет особо рисковать.

«Фатих Карагюмрюк» весьма неплохо обороняется, имея к тому же позитивный баланс забитых и пропущенных мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кто-то из соперников покинет поле без забитых мячей.

Ставка: Обе не забьют за 2.34