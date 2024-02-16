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    Соперники будут осторожничать?!

    «Касымпаша» — «Фатих Карагюмрюк». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Суперлига, 16 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Суперлига Турции
    Прогноз и ставки на «Касымпаша» — «Фатих Карагюмрюк»
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    «Касымпаша»
    В рамках 26-го тура чемпионата Турции 16 февраля пройдет матч «Касымпаша» — «Фатих Карагюмрюк». Начало — 20:00 (мск). «Касымпаша» — «Фатих Карагюмрюк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 16 Февраля 2024 года
    Касымпаша
  • Стамбул
    •  Касымпаша 20:00 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
  • Турция. Суперлига
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    «Касымпаша»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. Ныне «Касымпаша» находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    При этом атака оборона не выдерживает никакой критики. В 25 матчах команда пропустила в свои ворота 47 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось разжиться тремя очками. «Касымпаша» по всем статьям переиграла «Адана Демирспор» (3:1).

    Причем «Касымпаша» выиграла уже третий поединок к ряду. Между тем, в них команда все равно пропускала в свои ворота.

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    Если смотреть статистику пяти последних поединков, то команда смогла забить 12 мячей. А вот в свои ворота «Касымпаша» пропустила 7 голов.

    Не сыграют: Клаудио Винк — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Касымпаша» в последних матчах явно прибавила в плане результатов. Между тем, отставание от 3 места составляет всего 2 очка.

    Вот только проигрывает команда чересчур часто. В 25 матчах чемпионата Турции проиграно уже 9 матчей.

    Стоит отметить, что «Касымпаша» традиционно неудачно противостоит «Фатих Карагюмрюку». Из 5 последних очных поединков выигран лишь один при 3 поражениях.

    «Фатих Карагюмрюк»

    Турнирное положение: «Фатих Карагюмрюк» в нынешнем сезоне особо не блещет результатами. Сейчас команда находится на 16 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 30 мячей, пропустив в свои ворота 29.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Фатих Карагюмрюк» 3 виктории при двух коллизиях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Фатих Карагюмрюк» сражается за выживание в элитном дивизионе. Гандикап от опасной зоны весьма зыбок.

    Вот только побеждает команда не так уж часто. В 25 матчах Суперлиги ей удалось добыть всего лишь 7 викторий.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако пресловутой стабильности ей явно не хватает. Зато «Фатих Карагюмрюк» неплохо обороняется.

    Команда добыла победы в двух своих последних поединках. Правда, соперниками были скромные «Самсунспор» (2:1) и «Пендикспор» (2:0).

    Статистика для ставок

    • «Касымпаша» имеет действующую победную серию из 3 матчей

    • «Фатих Карагюмрюк» выиграл в 2 своих последних поединках

    • У «Касымпаши» одна из худших оборон в лиге: 47 пропущенных мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Касымпаша» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.74, а победа гостей — в скромные 2.81.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.74 и 2.21.

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    Прогноз: Обе команды нынче выглядят не особо монолитно, и вряд ли кто-то будет особо рисковать.

    «Фатих Карагюмрюк» весьма неплохо обороняется, имея к тому же позитивный баланс забитых и пропущенных мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кто-то из соперников покинет поле без забитых мячей.

    Ставка: Обе не забьют за 2.34

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    «Касымпаша» — «Фатих Карагюмрюк»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на футбол. Соперники будут осторожничать?!
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