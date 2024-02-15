В рамках 1/8 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов 15 февраля пройдет матч «Навбахор» — «Аль-Иттихад». Начало — 17:00 (мск). «Навбахор» — «Аль-Иттихад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Навбахор»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит довольно прилично. «Навбахор» финишировал на 2 месте в своей группе Азиатской Лиги чемпионов.

При этом атака команды смотрится неплохо. В 6 матчах группового этапа узбеки забили 11 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Навбахор» не смог победить. В контрольной встрече с «Оренбургом» была зафиксирована ничья (2:2).

А вот до того «Навбахор» переиграл «Мумбаи Сити» (2:1). Да и вообще, узбекскому клубу палец в рот не клади.

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Навбахор» пропустил 7 голов.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Навбахор» уже продемонстрировал, что способен добиваться результатов при средних ресурсах.

При этом предстоящая игра с мощным «Аль-Иттихадом» — отличная возможность проверить себя на прочность.

Стоит отметить, что «Навбахор» не побеждал дома с ноября. Да и оборона команды слишком часто допускает результативные ошибки.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» в текущем турнире выглядит мощно. На групповом этапе команда выиграла в 5 матчах из 6.

Команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Аль-Иттихада» лишь 2 виктории при 3 коллизиях.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Аль-Иттихад» не блещет результатами в своем чемпионате. Там команда находится лишь на 5 месте.

Вот только проигрывает команда довольно часто. В 19 поединках аравийского чемпионата в пассиве у «Аль-Иттихада» уже 6 поражений.

Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Да и уход Карима Бензема явно сказывается.

Зато в двух своих последних матчах команда победила. Более того, «Аль-Иттихад» забил в них 7 мячей, не пропустив ни разу.

Статистика для ставок

«Аль-Иттихаду» проиграл лишь 1 матч на групповом этапе турнира

«Аль-Иттихад» не пропускал в 2 своих последних матчах

«Навбахор» не побеждает на родной арене с середины ноября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.80, а победа соперника — в скромные 4.91.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.01 и 1.84.

Прогноз: Аравийцы явно сильнее соперника, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

Обеим командам явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать результативной игры.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что аравийцы заметно прибавят в активности лишь после перерыва.

Ставка: Победа «Аль-Иттихада» во 2 тайме за 2.06