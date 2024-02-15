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    «Аль-Иттихад» обеспечит общую результативность

    «Навбахор» — «Аль-Иттихад». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Навбахор» — «Аль-Иттихад»
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    Нголо Канте
    В рамках 1/8 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов 15 февраля пройдет матч «Навбахор» — «Аль-Иттихад». Начало — 17:00 (мск). «Навбахор» — «Аль-Иттихад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Навбахор»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит довольно прилично. «Навбахор» финишировал на 2 месте в своей группе Азиатской Лиги чемпионов.

    При этом атака команды смотрится неплохо. В 6 матчах группового этапа узбеки забили 11 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Навбахор» не смог победить. В контрольной встрече с «Оренбургом» была зафиксирована ничья (2:2).

    А вот до того «Навбахор» переиграл «Мумбаи Сити» (2:1). Да и вообще, узбекскому клубу палец в рот не клади.

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    Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Навбахор» пропустил 7 голов.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Навбахор» уже продемонстрировал, что способен добиваться результатов при средних ресурсах.

    При этом предстоящая игра с мощным «Аль-Иттихадом» — отличная возможность проверить себя на прочность.

    Стоит отметить, что «Навбахор» не побеждал дома с ноября. Да и оборона команды слишком часто допускает результативные ошибки.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Аль-Иттихад» в текущем турнире выглядит мощно. На групповом этапе команда выиграла в 5 матчах из 6.

    Команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Аль-Иттихада» лишь 2 виктории при 3 коллизиях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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  • 12/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Аль-Иттихад» не блещет результатами в своем чемпионате. Там команда находится лишь на 5 месте.

    Вот только проигрывает команда довольно часто. В 19 поединках аравийского чемпионата в пассиве у «Аль-Иттихада» уже 6 поражений.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Да и уход Карима Бензема явно сказывается.

    Зато в двух своих последних матчах команда победила. Более того, «Аль-Иттихад» забил в них 7 мячей, не пропустив ни разу.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Иттихаду» проиграл лишь 1 матч на групповом этапе турнира

    • «Аль-Иттихад» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Навбахор» не побеждает на родной арене с середины ноября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.80, а победа соперника — в скромные 4.91.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.01 и 1.84.

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    Прогноз: Аравийцы явно сильнее соперника, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

    Обеим командам явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать результативной игры.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что аравийцы заметно прибавят в активности лишь после перерыва.

    Ставка: Победа «Аль-Иттихада» во 2 тайме за 2.06

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