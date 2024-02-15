Португальская «Брага» на своем поле сыграет против азербайджанского «Карабаха» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоится 15 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Брага» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» своей еврокубковый путь в этом сезоне начала в Лиге чемпионов, где стала третьей в своей группе. Португальцы оказались ниже «Реала» и «Наполи», но опередили берлинский «Унион».

«Оружейники» смогли выиграть только один поединок из шести в турнире, одну встречу они еще свели вничью и четыре раза проиграли, забили шесть голов при 12 пропущенных.

Последние матчи: В преддверии данной встречи «архиепископы» были разгромлены в выездной игре чемпионата Португалии «Спортингом» 0:5. И этим фиаско он прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой трижды победили.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Браги» нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Брага» провалила свой последний проведенный поединок. Но до этого она имела 5-матчевую беспроигрышную серию, где три раза выиграла и дважды сыграла вничью. Правда, в этот период ее соперниками в основном были очень уж скромные коллективы.

«Карабах»

Турнирное положение: «Карабах» сразу стартовал в Лиге Европы. И на групповом этапе он стал вторым, пропустив вперед себя «Байер», но опередив «Мольде» и «Хаккен».

За шесть матчей турнира коллектив отпраздновал три виктории, расписал одну мировую и дважды проиграл немцам, забил семь голов при девяти пропущенных.

Последние матчи: Накануне данной встреч «скакуны» на своем поле расписали мировую со счетом 3:3 с «Сабахом» в чемпионате страны, а немногим ранее уступили ему в Кубке Азербайджана 3:4 но прошли дальше по сетке.

Не сыграют: Из-за дисквалификации этот поединок пропустит Марко Вешович.

Состояние команды: «Карабах» не смог победить в своих двух последних поединках. А перед этим он выиграл 12 встреч из 13 проведенных при одной ничьей во всех турнирах. Но в основном поединки данного отрезка пришлись на внутреннюю арену, где уровень футбола не особо высок.

Статистика для ставок

«Брага» не смогла забить только в двух поединках из 11 минувших во всех турнирах

У «Карабаха» 15-матчевая забивная серия

«Брага» на своем поле уступила только в одном поединке из 11 последних

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Браги» букмекеры дают коэффициент 1.42. Ничья оценена в 5.00, а победа «Карабаха» оценена в 8.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.69 и 2.22 соответственно.

Прогноз: «Брага» все-таки по классу превосходит своего предстоящего противника и на своем поле, где она выступает весьма успешно, должна уверенно обыгрывать азербайджанский клуб.

Ставка: победа «Браги» с форой (-1,5) за 2.14.

Прогноз: И исходя из того, что данные команды исповедуют атакующий стиль, ставим здесь еще на верховой исход и обоюдный обмен забитыми мячами.

Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.40.