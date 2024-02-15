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    Сделает ли «Брага» хороший задел в первом матче?

    «Брага» — «Карабах». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Карабах»
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    «Брага»
    Португальская «Брага» на своем поле сыграет против азербайджанского «Карабаха» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоится 15 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Брага» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 15 Февраля 2024 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 23:00 Карабах Карабах
  • Лига Европы. Группа H
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    «Брага»

    Турнирное положение: «Брага» своей еврокубковый путь в этом сезоне начала в Лиге чемпионов, где стала третьей в своей группе. Португальцы оказались ниже «Реала» и «Наполи», но опередили берлинский «Унион».

    «Оружейники» смогли выиграть только один поединок из шести в турнире, одну встречу они еще свели вничью и четыре раза проиграли, забили шесть голов при 12 пропущенных.

    Последние матчи: В преддверии данной встречи «архиепископы» были разгромлены в выездной игре чемпионата Португалии «Спортингом» 0:5. И этим фиаско он прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой трижды победили.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Браги» нет.

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    Состояние команды: «Брага» провалила свой последний проведенный поединок. Но до этого она имела 5-матчевую беспроигрышную серию, где три раза выиграла и дважды сыграла вничью. Правда, в этот период ее соперниками в основном были очень уж скромные коллективы.

    «Карабах»

    Турнирное положение: «Карабах» сразу стартовал в Лиге Европы. И на групповом этапе он стал вторым, пропустив вперед себя «Байер», но опередив «Мольде» и «Хаккен».

    За шесть матчей турнира коллектив отпраздновал три виктории, расписал одну мировую и дважды проиграл немцам, забил семь голов при девяти пропущенных.

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    • Последние матчи: Накануне данной встреч «скакуны» на своем поле расписали мировую со счетом 3:3 с «Сабахом» в чемпионате страны, а немногим ранее уступили ему в Кубке Азербайджана 3:4 но прошли дальше по сетке.

    Не сыграют: Из-за дисквалификации этот поединок пропустит Марко Вешович.

    Состояние команды: «Карабах» не смог победить в своих двух последних поединках. А перед этим он выиграл 12 встреч из 13 проведенных при одной ничьей во всех турнирах. Но в основном поединки данного отрезка пришлись на внутреннюю арену, где уровень футбола не особо высок.

    Статистика для ставок

    • «Брага» не смогла забить только в двух поединках из 11 минувших во всех турнирах

    • У «Карабаха» 15-матчевая забивная серия

    • «Брага» на своем поле уступила только в одном поединке из 11 последних

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Браги» букмекеры дают коэффициент 1.42. Ничья оценена в 5.00, а победа «Карабаха» оценена в 8.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.69 и 2.22 соответственно.

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    Прогноз: «Брага» все-таки по классу превосходит своего предстоящего противника и на своем поле, где она выступает весьма успешно, должна уверенно обыгрывать азербайджанский клуб.

    Ставка: победа «Браги» с форой (-1,5) за 2.14.

    Прогноз: И исходя из того, что данные команды исповедуют атакующий стиль, ставим здесь еще на верховой исход и обоюдный обмен забитыми мячами.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.40.

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    «Брага» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на футбол. Сделает ли «Брага» хороший задел в первом матче?
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