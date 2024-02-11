ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гилберт Бернс«Колби не станет чемпионом, зачем кому-то с ним драться» — громкое интервью Бернса о бое с Ковингтоном Антуан Гризманн По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС Эрлинг Холанн и Фил Фоден«Манчестер Сити» — «Эвертон». Онлайн
  • 14:21
    • Агкацев ведет переговоры со «Спартаком»
  • 14:05
    • Батманова выиграла спринт на Спартакиаде-2024
    Все новости спорта

    «Аталанта» испытает проблемы с «Дженоа»?

    «Дженоа» — «Аталанта». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Серия А, 11 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Дженоа Прогнозы на Аталанту Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аталанта»
    В рамках 24-го тура итальянской Серии А 11 февраля пройдет матч «Дженоа» — «Аталанта». Начало — 20:00 (мск). «Дженоа» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 11 Февраля 2024 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 20:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •

    «Дженоа»

    Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Серии А, занимая 11-е место в таблице с 29-ю очками в активе после 23-х туров.

    По забитым и пропущенным у «Дженоа» все более менее сбалансированно — за 23 матча команда забила 24 гола и 26 пропустила.

    Коэффициенты матча Дженоа — Аталанта

    1X2Новым игрокам
  • 3.953.302.08Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В прошедшем туре «Дженоа» сыграл вничью с «Эмполи» (0:0), так и не сумев поразить ворота соперника.

    При этом, у команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 8 матчей. За этот период «Дженоа» трижды победил и 5 раз сыграл вничью.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних 5-и матчах Серии А команда забила 5 голов при 3-х пропущенных. У «Дженоа» получается выстраивать капканы для соперника у своих ворот.

    Не сыграют: Алан Маттурро, Жуниор Мессиас и Риджесиано Хапс (у всех травмы).

    Состояние команды: «Дженоа» уже особо не претендует на еврокубки в нынешнем сезоне, даже несмотря на стабильный набор очков в последнее время.

    В большинстве матчей команда играет агрессивно у чужих ворот, старается закончить атаку ударом, но реализация пока не на высоком уровне. Только в 3-х матчах из последних 8-и «Дженоа» забил больше 1-го гола.

    Последний раз «Дженоа» выигрывал у «Аталанты» еще в 2018-м году. В том матче вырвал победу у соперника во 2-м тайме.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Эта команда продолжает вести борьбу за сохранение места в зоне Лиги чемпионов. После 22-х туров «Аталанта» занимает 4-е место в таблице Серии А с 39-ю очками в активе.

    Стоит отметить, что эта команда является одной из самых надежных в чемпионате Италии, пропустив 22 гола за 22 встречи при 40 забитых.

    Последние матчи: В прошедшем туре «Аталанта» одержала убедительную победу над «Лацио» (3:1), обеспечив себе комфортное преимущество еще в 1-м тайме.

    У команды продолжается беспроигрышная серия из 7-и матчей. За этот период «Аталанта» выиграла 6 побед и однажды сыграла вничью.

  • По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС
  • Смогут ли эти пять звездных игроков произвести фурор, подобный Месси, в североамериканской лиге?
  • 08/02/2024

    • К тому же, команда выдает блестящую игру в атаке, забив за 3 последних матча 10 голов, пропустив при этом только один мяч.

    Не сыграют: Жозе Паломино (травма колена), Исак Хиен (травма бедра) и Адемола Лукман (в сборной).

    Состояние команды: «Аталанта» показывает очень мощную игру в последнее время, но «Рома» (5-е место) наступает команде на пятки, отставая всего на один балл. Вся борьба за место в ЛЧ еще впереди.

    В основном, «Аталанта» не оставляет шансов своим соперникам еще в самом начале встречи. Несмотря на это, команда не столь удачно выступает на чужом поле в Серии А, набрав 11 очков из 30-и возможных в гостях.

    В последней очной встрече между «Аталантой» и «Дженоа» первые обыграли своего соперника со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х очных встречах между этими командами «Аталанта» не пропустила ни одного гола

    • В последних 5-и матчах на своем поле «Дженоа» забил больше 1-го гола только 1 раз

    • В последних 5-и очных встречах между «Аталантой» и «Дженоа» трижды был зафиксирован ничейный результат со счетом 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.30, а победа хозяев — в 3.95.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.

    Прогноз: Да, «Аталанта» набрала отличный ход, но и «Дженоа» не отстает. На фоне невыразительной игры команды Пьеро Гасперини в гостях можно предположить, что «Дженоа» как минимум не проиграет.

    Ставка: Фора «Дженоа» 0 за 2.70.

    Прогноз: «Аталанта» показывает мощную игру в атаке, но по опыту очных поединков можно поставить на то, что матч получится низовым.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Касаткина — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барыс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рыбакина — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Алавес — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.33
  • Прогноз на матч Северсталь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кальяри — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аугсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вердер — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Унион — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Боруссия М — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дженоа» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на футбол. «Аталанта» испытает проблемы с «Дженоа»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры