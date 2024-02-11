В рамках 24-го тура итальянской Серии А 11 февраля пройдет матч «Дженоа» — «Аталанта». Начало — 20:00 (мск). «Дженоа» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Серии А, занимая 11-е место в таблице с 29-ю очками в активе после 23-х туров.

По забитым и пропущенным у «Дженоа» все более менее сбалансированно — за 23 матча команда забила 24 гола и 26 пропустила.

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Последние матчи: В прошедшем туре «Дженоа» сыграл вничью с «Эмполи» (0:0), так и не сумев поразить ворота соперника.

При этом, у команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 8 матчей. За этот период «Дженоа» трижды победил и 5 раз сыграл вничью.

Все прогнозы на Серию А

В последних 5-и матчах Серии А команда забила 5 голов при 3-х пропущенных. У «Дженоа» получается выстраивать капканы для соперника у своих ворот.

Не сыграют: Алан Маттурро, Жуниор Мессиас и Риджесиано Хапс (у всех травмы).

Состояние команды: «Дженоа» уже особо не претендует на еврокубки в нынешнем сезоне, даже несмотря на стабильный набор очков в последнее время.

В большинстве матчей команда играет агрессивно у чужих ворот, старается закончить атаку ударом, но реализация пока не на высоком уровне. Только в 3-х матчах из последних 8-и «Дженоа» забил больше 1-го гола.

Последний раз «Дженоа» выигрывал у «Аталанты» еще в 2018-м году. В том матче вырвал победу у соперника во 2-м тайме.

«Аталанта»

Турнирное положение: Эта команда продолжает вести борьбу за сохранение места в зоне Лиги чемпионов. После 22-х туров «Аталанта» занимает 4-е место в таблице Серии А с 39-ю очками в активе.

Стоит отметить, что эта команда является одной из самых надежных в чемпионате Италии, пропустив 22 гола за 22 встречи при 40 забитых.

Последние матчи: В прошедшем туре «Аталанта» одержала убедительную победу над «Лацио» (3:1), обеспечив себе комфортное преимущество еще в 1-м тайме.

У команды продолжается беспроигрышная серия из 7-и матчей. За этот период «Аталанта» выиграла 6 побед и однажды сыграла вничью.

К тому же, команда выдает блестящую игру в атаке, забив за 3 последних матча 10 голов, пропустив при этом только один мяч.

Не сыграют: Жозе Паломино (травма колена), Исак Хиен (травма бедра) и Адемола Лукман (в сборной).

Состояние команды: «Аталанта» показывает очень мощную игру в последнее время, но «Рома» (5-е место) наступает команде на пятки, отставая всего на один балл. Вся борьба за место в ЛЧ еще впереди.

В основном, «Аталанта» не оставляет шансов своим соперникам еще в самом начале встречи. Несмотря на это, команда не столь удачно выступает на чужом поле в Серии А, набрав 11 очков из 30-и возможных в гостях.

В последней очной встрече между «Аталантой» и «Дженоа» первые обыграли своего соперника со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме.

Статистика для ставок

В последних 3-х очных встречах между этими командами «Аталанта» не пропустила ни одного гола

В последних 5-и матчах на своем поле «Дженоа» забил больше 1-го гола только 1 раз

В последних 5-и очных встречах между «Аталантой» и «Дженоа» трижды был зафиксирован ничейный результат со счетом 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.30, а победа хозяев — в 3.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.

Прогноз: Да, «Аталанта» набрала отличный ход, но и «Дженоа» не отстает. На фоне невыразительной игры команды Пьеро Гасперини в гостях можно предположить, что «Дженоа» как минимум не проиграет.

Ставка: Фора «Дженоа» 0 за 2.70.

Прогноз: «Аталанта» показывает мощную игру в атаке, но по опыту очных поединков можно поставить на то, что матч получится низовым.

Ставка: Тотал 2 меньше за 2.15.