8 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Турции «Антальяспор» на своем поле сыграет против «Бешикташа». Начало игры запланировано на 20:45 по мск. «Антальяспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Антальяспор»

Команда добралась до 1/8 финала Кубка Турции, где встретится с одним из самых мощных клубов страны «Бешикташем». «Антальяспор» также является крепкой командой, которая точно даст бой сопернику.

Команда сыграла уже 3 матча в Кубке Турции. В 1/64 финала «Антальяспор» разгромила «Йени Ордуспор» (3:0), а в 1/32 финала не оставила и следа от «Кепеза» (6:1). Уже в 1/16 финала «Антальяспор» встретился с серьезным сопротивлением.

Команда едва не проиграла «Пендикспору» (2:1). После 1-го тайма «Антальяспор» проигрывал со счетом 0:1, но во 2-м отрезке перевернул игру и забил 2 безответных гола.

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Стоит отметить, что команда занимает 6-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 21 очко из 39-и возможных. У «Антальяспора» есть все для того, чтобы оказать серьезное сопротивление «Бешикташу».

«Бешикташ»

Эта команда проводит не самый лучший сезон. «Бешикташ» уже не ведет борьбу за лидерство в Суперлиге, но имеет шансы выиграл Кубок Турции. В 1/8 финала команду ожидает настоящая проверка на прочность.

В последнее время «Бешикташ» выступает не лучшим образом. За последние 5 матчей во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период «Бешикташ» 6 раз забил и 5 мячей пропустил.

Стоит отметить, что в 1/16 финала команда без труда разобралась с «Эюпспором» (4:0), забив по 2 гола в каждом тайме. К слову, «Бешикташ» в Суперлиге набрал 16 очков из 36-и возможных на чужом поле.

«Черные орлы» и «Антальяспор» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В рамках 11-го тура Суперлиги «Бешикташ» уступил своему сопернику со счетом 2:3, играя также на чужом поле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бешикташа» предлагают — 2.41.

На викторию «Антальяспора» дают — 2.60, ничья оценена — в 3.30.

Обе команды показывает довольно посредственную игру в последнее время, но в предстоящем матче ставки слишком высоки. Можно рискнуть и предположить, что поединок закончится ничейным результатом в основное время.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.30. Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Антальяспора» 0.5 больше в 1-м тайме за 2.03.