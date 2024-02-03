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    «Фулхэм» приблизит вылет для «Бернли»?

    «Бернли» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.40) и прогноз на чемпионат Англии на 3 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Фулхэм»
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    «Фулхэм» — фаворит матча
    «Бернли» — «Фулхэм». Матч пройдет в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск) «Бернли» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Февраля 2024 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 18:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Бернли»

    «Бернли» по итогам 22-х матчей занимает 19-ю строчку в зоне вылета с отставанием в семь очков от безопасной 17-й строчки.

    Команда уже не выступает в Кубке Англии, где с минимальным счетом проиграла в третьем раунде от одного из лидеров АПЛ «Тоттенхэма» (0:1) на выезде.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Фулхэм

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  • 2.953.502.45Бонус$9500
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    В своем последнем матче, который пришелся на Премьер-лигу, «кларетовые» потерпели поражение. На выезде они уступили действующему чемпиону «Манчестер Сити» (1:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков в разных турнирах, при четырех поражениях и только одной ничьей, так что у хозяев, очевидно, плохая форма.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» по итогам 22-х туров занимает 13-ю строчку с отрывом в семь очков от зоны вылета, так что лондонцам вряд ли грозит понижение в классе.

    Команда также уже не выступает в Кубке Англии, где на первой же для себя стадии, в третьем раунде турнира проиграла «Ньюкаслу» (0:2) на своем поле.

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  • Вчера

    • Зато «Дачникам» удалось пробиться в полуфинал Кубка английской Лиги, где его остановил «Ливерпуль». После поражения 1:2 на выезде дома соперники разошлись миром — 1:1.

    На сегодня у коллектива также безвыигрышная серия в пять поединков в разных турнирах, при трех поражениях и двух ничьих, так что у гостей, очевидно, плохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Фулхэм», коэффициент на победу которого равен 2,40. Успех «Бернли» оценивается в 2,95, ничья — в 3,50.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Фулхэм» выиграет за 2,40.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,15, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Бернли» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. «Фулхэм» приблизит вылет для «Бернли»?
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