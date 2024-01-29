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    Лиссабонцы снова забьют и пропустят

    «Спортинг» — «Каса Пиа». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 29 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Каса Пиа»
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    Франсишку Тринкан
    «Спортинг» сыграет на своем поле с «Каса Пиа» в рамках 19-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 29 января, начало — в 23:45 мск. «Спортинг» — «Каса Пиа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 29 Января 2024 года
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    «Спортинг»

    Эта команда нынче находится во главе турнирной таблицы. «Спортинг» на один пункт опережает идущую следом «Бенфику».

    Главной проблемой команды является не самая надежная оборона. В 18 матчах чемпионата пропущено 19 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В Кубке лиги «Спортинг» с минимальным счетом уступил «Браге».

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    А вот до того команда разгромила «Визелу» (5:2). Да и вообще, зимний цикл лиссабонцы проводят практически образцово.

    Хозяева явно намерены закрепиться на первом месте. Да и соперник крайне неуверенно выглядит в атаке.

    «Каса Пиа»

    Эта команда нынешний сезон проводит вполне продуктивно. «Каса Пиа» находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Вот только побеждает команда нечасто. В 18 поединках добыто всего лишь пять побед при 9 коллизиях.

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  • 26/01/2024

    • В своем последнем поединке «Каса Пиа» снова уступила. Команда не сумела зацепиться за очки в матче с «Фаренсе» (1:2).

    Это поражение стало для команды вторым подряд. Дома она по всем статьям уступила «Фамаликану» (0:2).

    И уж точно гости будут пытаться зацепиться за заветные баллы. Вот только дать полноценный бой лидеру «Каса Пиа» вряд ли потянет…

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.21.

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    На викторию «Каса Пиа» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.70.

    Лиссабонцы в разы сильнее соперника, однако в обороне действуют не столь монолитно.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.38.

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    «Спортинг» — «Каса Пиа»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 29.01.2024. Прогнозы на футбол. Лиссабонцы снова забьют и пропустят
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