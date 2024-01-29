«Спортинг»
Эта команда нынче находится во главе турнирной таблицы. «Спортинг» на один пункт опережает идущую следом «Бенфику».
Главной проблемой команды является не самая надежная оборона. В 18 матчах чемпионата пропущено 19 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В Кубке лиги «Спортинг» с минимальным счетом уступил «Браге».
А вот до того команда разгромила «Визелу» (5:2). Да и вообще, зимний цикл лиссабонцы проводят практически образцово.
Хозяева явно намерены закрепиться на первом месте. Да и соперник крайне неуверенно выглядит в атаке.
«Каса Пиа»
Эта команда нынешний сезон проводит вполне продуктивно. «Каса Пиа» находится на 12 месте турнирной таблицы.
Вот только побеждает команда нечасто. В 18 поединках добыто всего лишь пять побед при 9 коллизиях.
В своем последнем поединке «Каса Пиа» снова уступила. Команда не сумела зацепиться за очки в матче с «Фаренсе» (1:2).
Это поражение стало для команды вторым подряд. Дома она по всем статьям уступила «Фамаликану» (0:2).
И уж точно гости будут пытаться зацепиться за заветные баллы. Вот только дать полноценный бой лидеру «Каса Пиа» вряд ли потянет…
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.21.
На викторию «Каса Пиа» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.70.
Лиссабонцы в разы сильнее соперника, однако
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.38.