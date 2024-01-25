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    «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Андерлехт». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Кубок Бельгии, 25 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Андерлехт»
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    «Андерлехт»
    «Юнион» Сент-Жиллуаз сыграет на своем поле с «Андерлехтом» в рамках 1/4 финала Кубка Бельгии. Матч пройдет 25 января, начало — в 22:30 мск. «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Андерлехт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Юнион» Сент-Жиллуаз

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за чемпионство. «Юнион» Сент-Жиллуаз сейчас как раз уверенно лидирует.

    Гандикап от идущего следом «Андерлехта» составляет 8 очков. Да и выигрывает команда регулярно: 16 викторий в 21 матче.

    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Юнион» Сент-Жиллуаз переиграл «Сент-Трюйден» (2:1).

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    Максимальные цели у команды и в Кубке Бельгии. Тем паче, зимний цикл она проходит весьма впечатляюще.

    Номинальные хозяева явно намерены забить быстрый гол. «Юнион» Сент-Жиллуаз наверняка сразу понесется в атаку.

    «Андерлехт»

    Эта команда нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. «Андерлехт» находится на 2 месте в чемпионате.

    Неплохо выглядит и оборона команды. В среднем брюссельцы пропускают примерно гол за матч.

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    • А вот свой последний поединок «Андерлехт» провел неудачно. Команда не сумела справиться с «Хеверли Лувеном» (1:1).

    В семи последних очных поединках с «Юнионом» команда проиграла. Между тем, посыпать заранее голову пеплом брюссельцы не собираются.

    Гости имеют в своем составе исполнителей хорошего уровня. Так что свои шансы у ворот «Юниона» брюссельцы точно создадут.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Юниона» Сент-Жиллуаз предлагают — 1.85.

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    На викторию «Андерлехта» дают — 4.05, ничья оценена — в 3.80.

    Обе команды явно не собираются отсиживаться в обороне, к тому же в составах соперников есть, кому забивать.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.14.

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    «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Андерлехт»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 25.01.2024. Прогнозы на футбол. Осторожно, голепад!
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