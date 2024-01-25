«Юнион» Сент-Жиллуаз сыграет на своем поле с «Андерлехтом» в рамках 1/4 финала Кубка Бельгии. Матч пройдет 25 января, начало — в 22:30 мск. «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Андерлехт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Юнион» Сент-Жиллуаз

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за чемпионство. «Юнион» Сент-Жиллуаз сейчас как раз уверенно лидирует.

Гандикап от идущего следом «Андерлехта» составляет 8 очков. Да и выигрывает команда регулярно: 16 викторий в 21 матче.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Юнион» Сент-Жиллуаз переиграл «Сент-Трюйден» (2:1).

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Максимальные цели у команды и в Кубке Бельгии. Тем паче, зимний цикл она проходит весьма впечатляюще.

Номинальные хозяева явно намерены забить быстрый гол. «Юнион» Сент-Жиллуаз наверняка сразу понесется в атаку.

«Андерлехт»

Эта команда нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. «Андерлехт» находится на 2 месте в чемпионате.

Неплохо выглядит и оборона команды. В среднем брюссельцы пропускают примерно гол за матч.

А вот свой последний поединок «Андерлехт» провел неудачно. Команда не сумела справиться с «Хеверли Лувеном» (1:1).

В семи последних очных поединках с «Юнионом» команда проиграла. Между тем, посыпать заранее голову пеплом брюссельцы не собираются.

Гости имеют в своем составе исполнителей хорошего уровня. Так что свои шансы у ворот «Юниона» брюссельцы точно создадут.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Юниона» Сент-Жиллуаз предлагают — 1.85.

На викторию «Андерлехта» дают — 4.05, ничья оценена — в 3.80.

Обе команды явно не собираются отсиживаться в обороне , к тому же в составах соперников есть, кому забивать.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.14.