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    Перу (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет). Ставка (к. 2.78) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 25 января 2024 года

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    Сборная Перу (до 23 лет)
    Перу (до 23 лет) сыграет на своем поле с Аргентиной (до 23 лет) в рамках 2-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 25 января, начало — в 02:00 мск. Перу (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Перу (до 23 лет)

    Эта команда является действующим лидером квинтета B. Перуанцы явно намерены пройти в финальную группу.

    В прошедшем календарном году команда сыграла четыре матча. Причем в них была добыта лишь одна виктория над боливийскими сверстниками (4:0).

    Свой последний поединок сборная Перу (до 23 лет) провела успешно. Команда с минимальным счетом одолела чилийцев.

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    Против аргентинцев в этой возрастной категории команда еще не играла. Впрочем, шансы перуанцев на позитивный исход весьма приличные.

    В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать в расчете на контратаки. Перуанцы вполне будут довольно даже ничьей.

    Аргентина (до 23 лет)

    Эта команда явно поборется за первое место в группе. Аргентина (до 23 лет) по составу выглядит достаточно симпатично.

    В прошедшем году команда провела четыре товарищеских поединка. В них аргентинцы выиграли дважды при одном поражении.

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    • Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. Аргентина (до 23 лет) в стартовом матче текущей квалификации расписала мировую с парагвайскими одногодками (1:1).

    В квалификации на Олимпийские игры команда пока не блещет. Между тем, в этой встрече явно будут проанализированы ошибки первого тура.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут агрессивно атаковать. Аргентина (до 23 лет) явно прибавит в атакующей активности.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Аргентины (до 23 лет) предлагают — 1.57.

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    На викторию Перу (до 23 лет) дают — 5.62, ничья оценена — в 4.00.

    Аргентинцы явно постараются прибавить в атакующем плане, причем наверняка с первых минут понесутся вперед.

    Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.78. Еще вариант для ставки — Тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.11.

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    Перу (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет): прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 25.01.2024. Прогнозы на футбол. Голевое начало обеспечено?!
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