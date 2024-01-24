ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко Ройс — полузащитник «Боруссии» ДТрансферный дайджест. 16 — 22 января СКА идет третьим в таблице ЗападаПервые участники плей-офф, технические понижения «Сибири», «спартаковский» кризис Шон Стрикленд и Дрикус Дю ПлессиСпорная победа Дю Плесси, декласс от Пеннингтон в бою с Силвой. Обзор карда UFC 297
  • 00:56
    • Гол Мораты принес «Атлетико» победу над «Гранадой»
  • 00:08
    • «Интер» вырвал победу у «Наполи» и стал победителем Суперкубка Италии
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Локомотив» совершить блицкриг?

    «Локомотив» — «Акрон». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 24 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Акрон Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Акрон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 24 января, начало — в 18:00 мск. «Локомотив» — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Локомотив»

    «Железнодорожники» ушли нам зимний перерыв на 4 месте в таблице. Команда Михаила Галактионова способна побороться за медали чемпионата.

    Интересно, что лучшим снайпером москвичей является номинальный защитник Наир Тикнизян. В его активе 6 точных выстрелов.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Локомотив» в контрольной встрече уверенно одолел «Аль-Ахдуд» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Наверняка еще проявит себя Артем Дзюба. Да и вообще, состав москвичей начинен квалифицированными исполнителями.

    И уж точно в этой встрече «Локомотив» постарается быстро найти бреши в обороне соперника. Превосходство в классе даст о себе знать.

    «Акрон»

    Эта команда активно сражается за выход в РПЛ. Тольяттинцы сейчас находятся на 4 месте в первом дивизионе.

    Причем «Акрон» весьма неплохо обороняется. В 20 матчах в воротах тольяттинского клуба побывало всего 15 мячей.

  • Рычагов не осталось. «Барселону» ждет финансовая катастрофа?
  • «Блауграна» пожертвовала долгосрочным процветанием ради немедленного завоевания медалей
  • 21/01/2024

    • В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Контрольный матч со сборной Ирака (до 23 лет) завершился коллизией (0:2).

    Тольяттинцы явно мотивированы показать себя на фоне «Локомотива». Да и пора бы «Акрону» начать забивать на сборах.

    «Акрон» явно будет действовать вторым номером. Тольяттинцы постараются сдержать лидеров москвичей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.64.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Акрона» дают — 4.81, ничья оценена — в 4.33.

    Москвичи явно сильнее соперника, и наверняка понесутся вперед с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Локомотива» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.77.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Крейчикова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Далакян — Акуи
  • Бокс
  • Сегодня в 12:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Австралия — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сирия — Индия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Оренбург — Струга
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Олимпик Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Гонконг — Палестина
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Иран — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бешикташ — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Гамбия — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Гвинея — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Брага — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 24.01.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Локомотив» совершить блицкриг?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры