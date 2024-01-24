«Локомотив» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 24 января, начало — в 18:00 мск. «Локомотив» — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Локомотив»

«Железнодорожники» ушли нам зимний перерыв на 4 месте в таблице. Команда Михаила Галактионова способна побороться за медали чемпионата.

Интересно, что лучшим снайпером москвичей является номинальный защитник Наир Тикнизян. В его активе 6 точных выстрелов.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Локомотив» в контрольной встрече уверенно одолел «Аль-Ахдуд» (2:0).

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Наверняка еще проявит себя Артем Дзюба. Да и вообще, состав москвичей начинен квалифицированными исполнителями.

И уж точно в этой встрече «Локомотив» постарается быстро найти бреши в обороне соперника. Превосходство в классе даст о себе знать.

«Акрон»

Эта команда активно сражается за выход в РПЛ. Тольяттинцы сейчас находятся на 4 месте в первом дивизионе.

Причем «Акрон» весьма неплохо обороняется. В 20 матчах в воротах тольяттинского клуба побывало всего 15 мячей.

В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Контрольный матч со сборной Ирака (до 23 лет) завершился коллизией (0:2).

Тольяттинцы явно мотивированы показать себя на фоне «Локомотива». Да и пора бы «Акрону» начать забивать на сборах.

«Акрон» явно будет действовать вторым номером. Тольяттинцы постараются сдержать лидеров москвичей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.64.

На викторию «Акрона» дают — 4.81, ничья оценена — в 4.33.

Москвичи явно сильнее соперника, и наверняка понесутся вперед с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа «Локомотива» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.77.