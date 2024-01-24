«Локомотив»
«Железнодорожники» ушли нам зимний перерыв на 4 месте в таблице. Команда Михаила Галактионова способна побороться за медали чемпионата.
Интересно, что лучшим снайпером москвичей является номинальный защитник Наир Тикнизян. В его активе 6 точных выстрелов.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Локомотив» в контрольной встрече уверенно одолел «Аль-Ахдуд» (2:0).
Наверняка еще проявит себя Артем Дзюба. Да и вообще, состав москвичей начинен квалифицированными исполнителями.
И уж точно в этой встрече «Локомотив» постарается быстро найти бреши в обороне соперника. Превосходство в классе даст о себе знать.
«Акрон»
Эта команда активно сражается за выход в РПЛ. Тольяттинцы сейчас находятся на 4 месте в первом дивизионе.
Причем «Акрон» весьма неплохо обороняется. В 20 матчах в воротах тольяттинского клуба побывало всего 15 мячей.
В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Контрольный матч со сборной Ирака (до 23 лет) завершился коллизией (0:2).
Тольяттинцы явно мотивированы показать себя на фоне «Локомотива». Да и пора бы «Акрону» начать забивать на сборах.
«Акрон» явно будет действовать вторым номером. Тольяттинцы постараются сдержать лидеров москвичей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.64.
На викторию «Акрона» дают — 4.81, ничья оценена — в 4.33.
Москвичи явно сильнее соперника, и
Наш прогноз — Победа «Локомотива» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.77.