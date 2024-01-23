Мавритания
Эта команда сражается за 3 место в группе. Правда, для этого нужно исключительно обыгрывать сильных алжирцев.
Мавританцы в двух турах не набрали ни одного очка. Причем в свои ворота команда пропустила уже четырежды.
Коэффициенты матча Мавритания — Алжир
В предыдущем туре Кубка африканских наций команда снова проиграла. Мавритания дала бой Анголе, но уступила (2:3).
Матчи против алжирцев для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграно четыре.
В этой встрече команда явно будет рисковать. Мавританцы постараются воспользоваться проблемами оппонента в обороне.
Алжир
Эта команда ныне пребывает на 3 месте в группе A. Впрочем, победа в последнем туре гарантированно выведет их в плей-офф.
Вот только на турнире команда пока не побеждала. Да и пропустил Алжир уже трижды, причем столько же забив.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Алжир не сумел переиграть сборную Буркина-Фасо (2:2).
Да и в поединке с Анголой команда выглядела не лучшим образом (1:1). И даже звездный, по африканским меркам, состав явно не справляется…
Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Алжирцы явно сильнее оппонента, к тому же намерены ворваться в дуэт лидеров квартета.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Алжира предлагают — 1.39.
На викторию Мавритании дают — 9.10, ничья оценена — в 4.50.
Алжир
Наш прогноз — Фора Алжира -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.51.