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    Алжир уверенно одолеет мавританцев

    Мавритания — Алжир. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 23 января 2024 года

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    Рияд Марез
    Мавритания сыграет на своем поле с Алжиром в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 23 января, начало — в 23:00 мск. Мавритания — Алжир: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа D 23 Января 2024 года
    Мавритания
  • Нуакшот
    •  Мавритания 23:00 Алжир Алжир
  • Алжир
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    Мавритания

    Эта команда сражается за 3 место в группе. Правда, для этого нужно исключительно обыгрывать сильных алжирцев.

    Мавританцы в двух турах не набрали ни одного очка. Причем в свои ворота команда пропустила уже четырежды.

    Коэффициенты матча Мавритания — Алжир

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    В предыдущем туре Кубка африканских наций команда снова проиграла. Мавритания дала бой Анголе, но уступила (2:3).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против алжирцев для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграно четыре.

    В этой встрече команда явно будет рисковать. Мавританцы постараются воспользоваться проблемами оппонента в обороне.

    Алжир

    Эта команда ныне пребывает на 3 месте в группе A. Впрочем, победа в последнем туре гарантированно выведет их в плей-офф.

    Вот только на турнире команда пока не побеждала. Да и пропустил Алжир уже трижды, причем столько же забив.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Алжир не сумел переиграть сборную Буркина-Фасо (2:2).

    Да и в поединке с Анголой команда выглядела не лучшим образом (1:1). И даже звездный, по африканским меркам, состав явно не справляется…

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Алжирцы явно сильнее оппонента, к тому же намерены ворваться в дуэт лидеров квартета.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Алжира предлагают — 1.39.

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    На викторию Мавритании дают — 9.10, ничья оценена — в 4.50.

    Алжир по составу выглядит одним из фаворитов турнира, и явно будет агрессивно атаковать.

    Наш прогноз — Фора Алжира -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.51.

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    Мавритания — Алжир: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Прогнозы на футбол. Алжир уверенно одолеет мавританцев
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