Мавритания сыграет на своем поле с Алжиром в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 23 января, начало — в 23:00 мск. Мавритания — Алжир: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Мавритания

Эта команда сражается за 3 место в группе. Правда, для этого нужно исключительно обыгрывать сильных алжирцев.

Мавританцы в двух турах не набрали ни одного очка. Причем в свои ворота команда пропустила уже четырежды.

Коэффициенты матча Мавритания — Алжир 1X2Новым игрокам 10.004.701.38Бонус$9500

В предыдущем туре Кубка африканских наций команда снова проиграла. Мавритания дала бой Анголе, но уступила (2:3).

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи против алжирцев для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграно четыре.

В этой встрече команда явно будет рисковать. Мавританцы постараются воспользоваться проблемами оппонента в обороне.

Алжир

Эта команда ныне пребывает на 3 месте в группе A. Впрочем, победа в последнем туре гарантированно выведет их в плей-офф.

Вот только на турнире команда пока не побеждала. Да и пропустил Алжир уже трижды, причем столько же забив.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Алжир не сумел переиграть сборную Буркина-Фасо (2:2).

Да и в поединке с Анголой команда выглядела не лучшим образом (1:1). И даже звездный, по африканским меркам, состав явно не справляется…

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Алжирцы явно сильнее оппонента, к тому же намерены ворваться в дуэт лидеров квартета.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Алжира предлагают — 1.39.

На викторию Мавритании дают — 9.10, ничья оценена — в 4.50.

Алжир по составу выглядит одним из фаворитов турнира , и явно будет агрессивно атаковать.

Наш прогноз — Фора Алжира -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.51.