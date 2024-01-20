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    «Милан» завоюет три очка в гостях

    «Удинезе» — «Милан». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Милан»
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    Оливье Жиру
    20 января 2024 года в матче итальянской Серии А сыграют «Удинезе» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Удинезе» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Января 2024 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 22:45 Милан Милан
  • Милан
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    «Удинезе»

    «Удинезе» в 2024 году еще ни разу не побеждал. У фриульцев одна ничья и одно поражение. Ранее клуб проиграл «Лацио» (1:2) и разошелся миром с «Фиорентиной» (2:2).

    Последнюю победу «Удинезе» одержал 30 декабря. Это была домашняя встреча. Тогда команда дома разгромила «Болонью» со счетом 3:0.

    Коэффициенты матча Удинезе — Милан

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    У «Удинезе» хорошая атака. Команда умеет реализовывать моменты. У «Милана» могут возникнуть трудности в обороне. «Удинезе» в последних пяти встречах забил 9 голов.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле «Удинезе» в последних десяти играх победил только один раз. Кроме того, фриульцы дважды проиграли и 7 встреч завершили вничью.

    «Милан»

    «Милан» на данный момент занимает третье место в таблице. Клуб набрал 42 очка в 20 встречах. Отставание от лидирующего «Интера» составляет девять баллов.

    Россонери активно начали 2024-й год. В последних четырех матчах одержаны три победы. Ранее команда обыграла «Кальяри», «Эмполи» и «Рому», забив за 270 минут 10 голов.

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    • В новом году «Милан» проиграл только один раз. Это случилось в Кубке Италии. 10 января миланцы уступили «Аталанте» со счетом 1:2.

    В декабре и январе «Милан» провел четыре гостевых матча. Клуб одержал две победы, а также по одному разу сыграл вничью и проиграл.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Милану». На его победу можно поставить за 1.88.

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    Выигрыш «Удинезе» идет с коэффициентом 4.25. Ничья оценена — в 3.70.

    Можно сделать ставку на победу «Милана» с коэффициентом 1.88.

    Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 1.79.

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    «Удинезе» — «Милан»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. «Милан» завоюет три очка в гостях
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