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    «Локомотив» сразу помчится вперед!

    «Локомотив» — «Аль-Ахдуд». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Аль-Ахдуд»
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    Артем Дзюба
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Аль-Ахдудом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 20 января, начало — в 16:00 мск. «Локомотив» — «Аль-Ахдуд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Локомотив»

    Команда Михаила Галактионова постепенно выходит на нужные мощности. Москвичи ушли зимовать на 4 месте в РПЛ.

    Правда, до чемпионской гонки «железнодорожники» еще не доросли. Отставание от лидера составляет 7 очков.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. В домашней встрече «Локомотив» расправился с «Уралом» (2:0).

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    Да и вообще, москвичи обладают неплохим подбором атакующих исполнителей. Тот же Артем Дзюба еще не сказал своего последнего слова в футболе.

    И уж точно в этой встрече россияне будут максимально активны в атаке. «Локомотив» постарается начать серию контрольных матчей с победы.

    «Аль-Ахдуд»

    Эта команда выступает в элитном дивизионе аравийского чемпионата. Там она не блещет, нынче пребывая на 12 позиции.

    Причем «Аль-Ахдуд» ужасно слабо выглядит в атаке. В 19 поединках игроки команды настреляли всего 13 мячей.

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    • Более того, «Аль-Ахдуд» не пропускает уже в трех матчах к ряду. Причем в них добыты две виктории при одной ничьей.

    Правда, команда слишком часто проигрывает. В 19 матчах чемпионата Саудовской Аравии она уступила 11 раз.

    «Аль-Ахдуд» явно постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы явно помогут, да и в атаке могут приятно удивить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.88.

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    На викторию «Аль-Ахдуда» дают — 4.66, ничья оценена — в 3.71.

    Несмотря на отсутствие игровой практики, подопечные Галактионова явно начнут встречу активно.

    Наш прогноз — Победа «Локомотива» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.

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    «Локомотив» — «Аль-Ахдуд»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. «Локомотив» сразу помчится вперед!
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