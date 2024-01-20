«Локомотив»
Команда Михаила Галактионова постепенно выходит на нужные мощности. Москвичи ушли зимовать на 4 месте в РПЛ.
Правда, до чемпионской гонки «железнодорожники» еще не доросли. Отставание от лидера составляет 7 очков.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. В домашней встрече «Локомотив» расправился с «Уралом» (2:0).
Да и вообще, москвичи обладают неплохим подбором атакующих исполнителей. Тот же Артем Дзюба еще не сказал своего последнего слова в футболе.
И уж точно в этой встрече россияне будут максимально активны в атаке. «Локомотив» постарается начать серию контрольных матчей с победы.
«Аль-Ахдуд»
Эта команда выступает в элитном дивизионе аравийского чемпионата. Там она не блещет, нынче пребывая на 12 позиции.
Причем «Аль-Ахдуд» ужасно слабо выглядит в атаке. В 19 поединках игроки команды настреляли всего 13 мячей.
Более того, «Аль-Ахдуд» не пропускает уже в трех матчах к ряду. Причем в них добыты две виктории при одной ничьей.
Правда, команда слишком часто проигрывает. В 19 матчах чемпионата Саудовской Аравии она уступила 11 раз.
«Аль-Ахдуд» явно постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы явно помогут, да и в атаке могут приятно удивить.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.88.
На викторию «Аль-Ахдуда» дают — 4.66, ничья оценена — в 3.71.
Несмотря на отсутствие игровой практики,
Наш прогноз — Победа «Локомотива» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.