«Локомотив» сыграет на своем поле с «Аль-Ахдудом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 20 января, начало — в 16:00 мск. «Локомотив» — «Аль-Ахдуд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова постепенно выходит на нужные мощности. Москвичи ушли зимовать на 4 месте в РПЛ.

Правда, до чемпионской гонки «железнодорожники» еще не доросли. Отставание от лидера составляет 7 очков.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. В домашней встрече «Локомотив» расправился с «Уралом» (2:0).

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Да и вообще, москвичи обладают неплохим подбором атакующих исполнителей. Тот же Артем Дзюба еще не сказал своего последнего слова в футболе.

И уж точно в этой встрече россияне будут максимально активны в атаке. «Локомотив» постарается начать серию контрольных матчей с победы.

«Аль-Ахдуд»

Эта команда выступает в элитном дивизионе аравийского чемпионата. Там она не блещет, нынче пребывая на 12 позиции.

Причем «Аль-Ахдуд» ужасно слабо выглядит в атаке. В 19 поединках игроки команды настреляли всего 13 мячей.

Более того, «Аль-Ахдуд» не пропускает уже в трех матчах к ряду. Причем в них добыты две виктории при одной ничьей.

Правда, команда слишком часто проигрывает. В 19 матчах чемпионата Саудовской Аравии она уступила 11 раз.

«Аль-Ахдуд» явно постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы явно помогут, да и в атаке могут приятно удивить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.88.

На викторию «Аль-Ахдуда» дают — 4.66, ничья оценена — в 3.71.

Несмотря на отсутствие игровой практики, подопечные Галактионова явно начнут встречу активно .

Наш прогноз — Победа «Локомотива» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.