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    «Бержерак» и «Лион» забьют друг другу

    «Бержерак» — «Лион». Прогноз и ставка (к. 2.00) на Кубок Франции 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бержерак» — «Лион»
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    Александр Ляказетт («Лион»)
    В рамках 1/16 финала Кубка Франции «Бержерак» на своем поле примет «Лион». Встреча пройдет в 19 января и начнется в 22:45 мск. «Бержерак» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Кубок 19 Января 2024 года
    Бержерак
  • Франция. Кубок
    •  Бержерак 22:45 Лион Лион
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    «Бержерак»

    Команда из одноименного города уже смогла пройти три стала Кубка Франции. Сначала коллектив из Бержерака выбил «Монтлуис» (4:0), затем сломил сопротивление «Паназола» (4:2), а потом оказался сильнее «Либурна» (2:1).

    «Сине-красные» сейчас выступают в Лиге Националь 2, которая является четвертой по силе во Франции. Более того, «Бержерак» и там не блещет. Сейчас команда располагается только на девятой строчке в турнирной таблице из четырнадцати команд.

    Бержеракская команда имеет в своем активе 16 очков и только на один пункт отстает от зоны вылета. Отставание же от первого «Лез Эрбье» составляет целых восемь пунктов. Только одна команда повысится в классе.

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    В последней игре «Бержерак» смог переиграть «Эвиан» со счетом 2:1, а до этого уступил «Лез Эрбье» (1:4) и победил «Сомур Олимпик» (1:0). Перед этим же коллектив проиграл «Роморантину» (1:2) и сыграл вничью с «Ля Рошем» (1:1).

    «Лион»

    Команда из Лиона, которая в этом сезоне не выступает в еврокубках, проваливает сезон. Сейчас «дети» находятся в зоне переходных матчей, занимая только шестнадцатое место в турнирной таблице. В активе коллектива из одноименного города только 16 очков.

    В восемнадцати встречах лионцы смогли только семнадцать раз поразить ворота соперника и тридцать раз пропустили в свои. Любая победа может поднять команду сразу на четыре позиции вперед, поэтому вся борьба еще впереди. «Лиону» не место в борьбе за выживание.

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    • Сейчас пост главного тренера занимает Пьер Саж, который должен доработать с командой до конца сезона. Совсем недавно он сменил на этом посту уволенного Фабио Гроссо. В Кубке Франции команда успела пройти одну стадию, победив «Понталье» (3:0).

    В последней игре «Лион» уступил «Гавру» (1:3), а до этого было три победы подряд над «Нантом» (1:0), «Монако» (1:0) и «Тулузой» (3:0). Перед этим же команда проиграла «Марселю» (0:3), «Лансу» (2:3) и «Лиллю» (0:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают поставить за 1.16.

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    На викторию «Бержерака» дают 19.00, ничья оценена в 7.30.

    Прогноз: «Лион» не сможет добыть крупную победу.

    Также поставим на то, что обе команде смогут забить.

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    «Бержерак» — «Лион»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на футбол. «Бержерак» и «Лион» забьют друг другу
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