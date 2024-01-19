В рамках 1/16 финала Кубка Франции «Бержерак» на своем поле примет «Лион». Встреча пройдет в 19 января и начнется в 22:45 мск. «Бержерак» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бержерак»

Команда из одноименного города уже смогла пройти три стала Кубка Франции. Сначала коллектив из Бержерака выбил «Монтлуис» (4:0), затем сломил сопротивление «Паназола» (4:2), а потом оказался сильнее «Либурна» (2:1).

«Сине-красные» сейчас выступают в Лиге Националь 2, которая является четвертой по силе во Франции. Более того, «Бержерак» и там не блещет. Сейчас команда располагается только на девятой строчке в турнирной таблице из четырнадцати команд.

Бержеракская команда имеет в своем активе 16 очков и только на один пункт отстает от зоны вылета. Отставание же от первого «Лез Эрбье» составляет целых восемь пунктов. Только одна команда повысится в классе.

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В последней игре «Бержерак» смог переиграть «Эвиан» со счетом 2:1, а до этого уступил «Лез Эрбье» (1:4) и победил «Сомур Олимпик» (1:0). Перед этим же коллектив проиграл «Роморантину» (1:2) и сыграл вничью с «Ля Рошем» (1:1).

«Лион»

Команда из Лиона, которая в этом сезоне не выступает в еврокубках, проваливает сезон. Сейчас «дети» находятся в зоне переходных матчей, занимая только шестнадцатое место в турнирной таблице. В активе коллектива из одноименного города только 16 очков.

В восемнадцати встречах лионцы смогли только семнадцать раз поразить ворота соперника и тридцать раз пропустили в свои. Любая победа может поднять команду сразу на четыре позиции вперед, поэтому вся борьба еще впереди. «Лиону» не место в борьбе за выживание.

Сейчас пост главного тренера занимает Пьер Саж, который должен доработать с командой до конца сезона. Совсем недавно он сменил на этом посту уволенного Фабио Гроссо. В Кубке Франции команда успела пройти одну стадию, победив «Понталье» (3:0).

В последней игре «Лион» уступил «Гавру» (1:3), а до этого было три победы подряд над «Нантом» (1:0), «Монако» (1:0) и «Тулузой» (3:0). Перед этим же команда проиграла «Марселю» (0:3), «Лансу» (2:3) и «Лиллю» (0:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают поставить за 1.16.

На викторию «Бержерака» дают 19.00, ничья оценена в 7.30.

Прогноз: «Лион» не сможет добыть крупную победу.

Также поставим на то, что обе команде смогут забить.