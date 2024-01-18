Палестина сыграет с ОАЭ в рамках 2-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 18 января, начало — в 20:30 мск. Палестина — ОАЭ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Палестина

Палестина в стартовом туре группового раунда Кубка Азии потерпела поражение. В матче против Ирана (1:4) она потерпела разгром, пропустив аж четыре мяча.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также стартовала неудачно, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала лишь один балл после поражения от Австралии и ничьей с Ливаном.

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Перед стартом на Кубке Азии команда сыграла вничью. В рамках товарищеской встречи она сыграла вничью на выезде с Саудовской Аравией (0:0), где никому не удалось забить.

Все прогнозы на футбол

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в девять поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при шести поражениях и трех ничьих, так что у хозяев мало шансов на успех.

ОАЭ

В первом туре группового раунда ОАЭ одержали победу над Гонконгом (3:0), и теперь занимает второе место в группе, уступая лидеру Ирану по разнице мячей.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также стартовала успешно, где в двух стартовых турах группового раунда набрала шесть очков и лидирует в группе с Бахрейном, Йеменом и Непалом.

А вот перед стартом на Кубке Азии команда потерпела поражение. В рамках товарищеской встречи она проиграла на своем поле Оману (0:1), не сумев отличиться хотя бы одним голом.

В восьми из девяти последних поединков во всех турнирах Эмираты выиграли при одном поражении, поэтому у номинальных гостей отличные шансы на очередной успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом ОАЭ, коэффициент на победу которого равен 1,75. Успех Палестины оценивается в 4,90, ничья — в 3,55.

В пяти из шести последних матчей номинальных хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,80.

Еще один вариант ставки — ОАЭ выиграет за 1,75, ведь в восьми из девяти последних матчей номинальные гости победили.