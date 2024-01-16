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    «Вест Хэм» добьется победы и выйдет в следующий круг Кубка Англии

    «Бристоль» — «Вест Хэм». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 16 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль» — «Вест Хэм»
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    Майкл Антонио
    16 января 2024 года в матче-переигровке третьего раунда Кубка Англии сыграют «Бристоль» и «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Бристоль» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 16 Января 2024 года
    Бристоль Сити
  • Бристоль
    •  Бристоль Сити 22:45 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Бристоль»

    «Бристоль» выступает в текущем сезоне не лучшим образом. Клуб находится в нижней части таблицы. Команда занимает 14-е место, набрав 36 очков в 27 встречах.

    С 16 по 26 декабря «Бристоль» порадовал фанатов тремя победами. Клуб одолел «Сандерленд», «Халл Сити» и «Уотфорд». Однако потом наступил спад.

    Коэффициенты матча Бристоль Сити — Вест Хэм

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  • 4.203.751.88Бонус$9500
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    «Бристоль» не может выиграть на протяжении четырех встреч подряд. В 2024 году у команды были два поражения в трех матчах.

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    «Бристоль» вновь переключается на Кубок Англии и попытается порадовать поклонников победой. Как и в предыдущем противостоянии, фаворитом является представитель АПЛ. Однако Кубок Англии — такой турнир, где могут произойти любые сенсации.

    «Вест Хэм»

    7 января «Вест Хэм» пытался обыграть «Бристоль» в гостях, но не вышло. Команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась вничью 1:1. Теперь предстоит переигровка.

    В АПЛ «Вест Хэм» находится на шестой позиции. В 20 играх набрано 34 очка. Отставание от топ-4 составляет шесть баллов.

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    • «Молотобойцы» в текущем сезоне хорошо выступают в еврокубках. По итогам группового этапа Лиги Европы-2023/24 клуб занял первое место в квартете, где также играли «Фрайбург», «Олимпиакос» и «Бачка-Топола». Этот успех позволил «Вест Хэму» сразу выйти в 1/8 финала.

    «Вест Хэм» не проигрывает с 20 декабря. Тогда команда в гостях встречалась с «Ливерпулем» и уступила красным со счетом 1:5.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вест Хэма» можно поставить за 1.88. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.04. Ничья оценена — в 3.68.

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    Со второй попытки «молотобойцы» завоюют путевку в следующий раунд Кубка Англии.

    Можно сделать ставку на победу «Вест Хэма» с коэффициентом 1.88.

    Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 1.80.

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    «Бристоль» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» добьется победы и выйдет в следующий круг Кубка Англии
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