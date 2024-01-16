16 января 2024 года в матче-переигровке третьего раунда Кубка Англии сыграют «Бристоль» и «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Бристоль» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бристоль»

«Бристоль» выступает в текущем сезоне не лучшим образом. Клуб находится в нижней части таблицы. Команда занимает 14-е место, набрав 36 очков в 27 встречах.

С 16 по 26 декабря «Бристоль» порадовал фанатов тремя победами. Клуб одолел «Сандерленд», «Халл Сити» и «Уотфорд». Однако потом наступил спад.

Коэффициенты матча Бристоль Сити — Вест Хэм 1X2Новым игрокам 4.203.751.88Бонус$9500

«Бристоль» не может выиграть на протяжении четырех встреч подряд. В 2024 году у команды были два поражения в трех матчах.

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«Бристоль» вновь переключается на Кубок Англии и попытается порадовать поклонников победой. Как и в предыдущем противостоянии, фаворитом является представитель АПЛ. Однако Кубок Англии — такой турнир, где могут произойти любые сенсации.

«Вест Хэм»

7 января «Вест Хэм» пытался обыграть «Бристоль» в гостях, но не вышло. Команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась вничью 1:1. Теперь предстоит переигровка.

В АПЛ «Вест Хэм» находится на шестой позиции. В 20 играх набрано 34 очка. Отставание от топ-4 составляет шесть баллов.

«Молотобойцы» в текущем сезоне хорошо выступают в еврокубках. По итогам группового этапа Лиги Европы-2023/24 клуб занял первое место в квартете, где также играли «Фрайбург», «Олимпиакос» и «Бачка-Топола». Этот успех позволил «Вест Хэму» сразу выйти в 1/8 финала.

«Вест Хэм» не проигрывает с 20 декабря. Тогда команда в гостях встречалась с «Ливерпулем» и уступила красным со счетом 1:5.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вест Хэма» можно поставить за 1.88. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.04. Ничья оценена — в 3.68.

Со второй попытки «молотобойцы» завоюют путевку в следующий раунд Кубка Англии.

Можно сделать ставку на победу «Вест Хэма» с коэффициентом 1.88.

Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 1.80.