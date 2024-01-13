«Бетис»
Севильцы проводят довольно-таки продуктивный сезон. Симпатичная команда сейчас пребывает на 7 месте в Примере.
Вот только с ничьими «Бетис» слишком зачастил. Их у севильцев набралось уже 10 в 19 матчах чемпионата.
Коэффициенты матча Бетис — Гранада
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бетис» вылетел из Кубка Испании, минимально уступив «Алавесу».
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Последнюю викторию севильцы добыли больше месяца назад. Да и вообще, игра команды ныне выглядит блекло.
Хозяева явно намерены поправить свое турнирное положение. Севильцам срочно нужно побеждать, и команда явно начнет встречу активно.
«Гранада»
Эта команда нынешний сезон проводит в привычной борьбе за выживание. «Гранада» находится на предпоследнем 19 месте турнирной таблицы.
Главным бичом команды являются крайне ненадежные тылы. В 19 поединках Примеры в воротах «Гранады» побывало уже 40 мячей.
В своем последнем поединке «Гранада» добыла сверхважную победу. Дома команда переиграла «Кадис» (2:0).
Да и вообще, победы даются команде крайне натужно. Их в активе у «Гранады» всего лишь две в 19 встречах.
Последняя виктория над «Бетисом» случилась еще три года назад. Да и вообще, в выездных матчах «Гранада» выглядит беспомощно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.66.
На викторию «Гранады» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.27.
Севильцы
Наш прогноз — Победа «Бетиса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.07.