«Бетис» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 января, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бетис»

Севильцы проводят довольно-таки продуктивный сезон. Симпатичная команда сейчас пребывает на 7 месте в Примере.

Вот только с ничьими «Бетис» слишком зачастил. Их у севильцев набралось уже 10 в 19 матчах чемпионата.

Коэффициенты матча Бетис — Гранада 1X2Новым игрокам 1.624.155.60Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бетис» вылетел из Кубка Испании, минимально уступив «Алавесу».

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Последнюю викторию севильцы добыли больше месяца назад. Да и вообще, игра команды ныне выглядит блекло.

Хозяева явно намерены поправить свое турнирное положение. Севильцам срочно нужно побеждать, и команда явно начнет встречу активно.

«Гранада»

Эта команда нынешний сезон проводит в привычной борьбе за выживание. «Гранада» находится на предпоследнем 19 месте турнирной таблицы.

Главным бичом команды являются крайне ненадежные тылы. В 19 поединках Примеры в воротах «Гранады» побывало уже 40 мячей.

В своем последнем поединке «Гранада» добыла сверхважную победу. Дома команда переиграла «Кадис» (2:0).

Да и вообще, победы даются команде крайне натужно. Их в активе у «Гранады» всего лишь две в 19 встречах.

Последняя виктория над «Бетисом» случилась еще три года назад. Да и вообще, в выездных матчах «Гранада» выглядит беспомощно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.66.

На викторию «Гранады» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.27.

Севильцы явно сильнее аутсайдера , который к тому же слишком часто пропускает в свои ворота.

Наш прогноз — Победа «Бетиса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.07.