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    «Бетис» быстро загонит «Гранаду»

    «Бетис» — «Гранада». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Примера, 13 января 2024 года

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    «Бетис» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 января, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Января 2024 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Бетис»

    Севильцы проводят довольно-таки продуктивный сезон. Симпатичная команда сейчас пребывает на 7 месте в Примере.

    Вот только с ничьими «Бетис» слишком зачастил. Их у севильцев набралось уже 10 в 19 матчах чемпионата.

    Коэффициенты матча Бетис — Гранада

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  • 1.624.155.60Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бетис» вылетел из Кубка Испании, минимально уступив «Алавесу».

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    Последнюю викторию севильцы добыли больше месяца назад. Да и вообще, игра команды ныне выглядит блекло.

    Хозяева явно намерены поправить свое турнирное положение. Севильцам срочно нужно побеждать, и команда явно начнет встречу активно.

    «Гранада»

    Эта команда нынешний сезон проводит в привычной борьбе за выживание. «Гранада» находится на предпоследнем 19 месте турнирной таблицы.

    Главным бичом команды являются крайне ненадежные тылы. В 19 поединках Примеры в воротах «Гранады» побывало уже 40 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Гранада» добыла сверхважную победу. Дома команда переиграла «Кадис» (2:0).

    Да и вообще, победы даются команде крайне натужно. Их в активе у «Гранады» всего лишь две в 19 встречах.

    Последняя виктория над «Бетисом» случилась еще три года назад. Да и вообще, в выездных матчах «Гранада» выглядит беспомощно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.66.

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    На викторию «Гранады» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.27.

    Севильцы явно сильнее аутсайдера, который к тому же слишком часто пропускает в свои ворота.

    Наш прогноз — Победа «Бетиса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.07.

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    «Бетис» — «Гранада»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. «Бетис» быстро загонит «Гранаду»
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