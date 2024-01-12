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    «Халл Сити» — «Норвич». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Норвич»
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    «Халл Сити»
    В пятницу, 12 января, в рамках 27-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» дома примет «Норвич». Начало встречи намечено на 23:00 по мск. «Халл Сити» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Января 2024 года
    Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 23:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    «Халл Сити»

    «Халл Сити» имеет на своем счету 39 баллов, с которыми клуб идет на седьмой строке в турнирной таблице. Зоне плей-офф он проигрывает всего лишь очко.

    «Тигры» неудачно провели свои четыре последних поединка в рамках чемпионата, выиграв за это время только один матч, а три других они проиграли, но дважды минимально.

    Коэффициенты матча Халл Сити — Норвич Сити

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    В прошлом туре команда уступила в гостях аутсайдеру «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 1:3. А после этого она расписала дома ничью 1:1 с «Бирмингемом» в 1/32 финала Кубка Англии, и теперь ей предстоит переигровка.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Халл Сити» выиграл шесть встреч из 13 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел три фиаско.

    «Норвич»

    «Норвич» в турнирной таблице второго английского дивизиона с 35 набранными баллами идет в середине таблицы, но от зоны плей-офф отстает всего на пять очков.

    «Канарейки» в рамках чемпионата не могут победить вот уже на протяжении трех встреч кряду. В этот период они сперва дважды проиграли, а затем расписали мировую дома с «Саутгемтоном» 1:1.

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    Перед этой же неудачной серией они выиграли три игры из пяти при двух мировых исходах. В преддверии этой встречи клуб на своем поле сыграл вничью с «Бристоль Роверс» 1:1 в 1/32 финала Кубка Англии.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Норвич» проиграл семь матчей из 13 проведенных, трижды победил и три встречи завершил вничью.

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    «Норвич» выиграл у «Халла» в трех из четырех последних очных матчей при одном фиаско. Причем во всех этих играх неизменно забивали обе стороны и были верхи. В первом круге «канарейки» дома победили 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Халл Сити» — 2.04, победа «Норвича» — 3.39, ничья — 3.78.

    Как и в четырех предыдущих очных встречах этих клубов, на этот раз также ждем от них обмена забитыми мячами и верховой исход.

    И также не исключаем, что оппоненты будут согласны на ничью и поделят очки между собой.

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    «Халл Сити» — «Норвич»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на футбол. Соперники вновь огорчат друг друга
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