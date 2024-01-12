В пятницу, 12 января, в рамках 27-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» дома примет «Норвич». Начало встречи намечено на 23:00 по мск. «Халл Сити» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Халл Сити»

«Халл Сити» имеет на своем счету 39 баллов, с которыми клуб идет на седьмой строке в турнирной таблице. Зоне плей-офф он проигрывает всего лишь очко.

«Тигры» неудачно провели свои четыре последних поединка в рамках чемпионата, выиграв за это время только один матч, а три других они проиграли, но дважды минимально.

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В прошлом туре команда уступила в гостях аутсайдеру «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 1:3. А после этого она расписала дома ничью 1:1 с «Бирмингемом» в 1/32 финала Кубка Англии, и теперь ей предстоит переигровка.

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В родных стенах в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Халл Сити» выиграл шесть встреч из 13 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел три фиаско.

«Норвич»

«Норвич» в турнирной таблице второго английского дивизиона с 35 набранными баллами идет в середине таблицы, но от зоны плей-офф отстает всего на пять очков.

«Канарейки» в рамках чемпионата не могут победить вот уже на протяжении трех встреч кряду. В этот период они сперва дважды проиграли, а затем расписали мировую дома с «Саутгемтоном» 1:1.

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Перед этой же неудачной серией они выиграли три игры из пяти при двух мировых исходах. В преддверии этой встречи клуб на своем поле сыграл вничью с «Бристоль Роверс» 1:1 в 1/32 финала Кубка Англии.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Норвич» проиграл семь матчей из 13 проведенных, трижды победил и три встречи завершил вничью.

«Норвич» выиграл у «Халла» в трех из четырех последних очных матчей при одном фиаско. Причем во всех этих играх неизменно забивали обе стороны и были верхи. В первом круге «канарейки» дома победили 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Халл Сити» — 2.04, победа «Норвича» — 3.39, ничья — 3.78.

Как и в четырех предыдущих очных встречах этих клубов, на этот раз также ждем от них обмена забитыми мячами и верховой исход.

И также не исключаем, что оппоненты будут согласны на ничью и поделят очки между собой.