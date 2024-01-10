10 января в первом матче 1/8 финала Кубка Греции «Панатинаикос» на своем поле сыграет против «Олимпиакоса». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Панатинаикос» — «Олимпиакос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» является на текущий момент лидером греческой Суперлиги. После 17 туров у команды на счету 40 баллов и отрыв от ближайшего преследователя в два очка.

К этой встрече клуб из Афин подходит с 3-матчевой победной серией, в которой все матчи пришлись на поединки чемпионата страны. Причем в этот период он пропустил лишь гол.

Накануне «зеленые» на своем поле переиграли «Панетоликос» со счетом 2:1. А перед этим они выиграли два матча кряду без пропущенных мячей, забив в них пять голов.

Все прогнозы на футбол

На своей территории на внутренней арене в этом сезоне «Панатинаикос» выступает сильно и выиграл шесть поединков из восьми проведенных при одной ничьей и одном фиаско.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» с 32 зачетными пунктами расположился на четвертой строке в турнирной таблице греческой Суперлиги, уступая шесть баллов третьей позиции.

Коллектив из города Пирей не может выиграть вот уже как три матча кряду. Все игры в этот период пришлись на чемпионат страны. Сперва в этом отрезке он расписал гостевую мировую против «Атромитоса» 0:0.

А после этого «легенды» проиграли в двух последующих поединках, уступив на выезде скромной «Ламии» 0:1 и на своем поле действующему чемпиону «АЕКу» 1:2 в прошлом туре.

Вне родных стен в текущем греческом первенстве «Олимпиакос» потерпел одно фиаско за восемь встреч, а также он еще четыре раза выиграл и три матча свел вничью.

В пяти последних очных противостояниях этих коллективов дважды победу праздновал «Панатинаикос», еще два матча завершились миром и раз сильнее оказался «Олимпиакос». Причем в четырех случаях были низы.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Панатинаикоса» предлагают — 2.20.

На викторию «Олимпиакоса» дают — 3.27, ничья оценена — в 3.26.

В первом поединке этих команд стоит ждать осторожной игры с небольшим количеством забитых мячей. К тому же на это еще указывает их очная низовая статистика в последнее время.

А что касаемо исход, то прогнозируем здесь викторию хозяев, которые на данный момент значительно лучше смотрятся своего оппонента.