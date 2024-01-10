«Панатинаикос»
«Панатинаикос» является на текущий момент лидером греческой Суперлиги. После 17 туров у команды на счету 40 баллов и отрыв от ближайшего преследователя в два очка.
К этой встрече клуб из Афин подходит с 3-матчевой победной серией, в которой все матчи пришлись на поединки чемпионата страны. Причем в этот период он пропустил лишь гол.
Накануне «зеленые» на своем поле переиграли «Панетоликос» со счетом 2:1. А перед этим они выиграли два матча кряду без пропущенных мячей, забив в них пять голов.
На своей территории на внутренней арене в этом сезоне «Панатинаикос» выступает сильно и выиграл шесть поединков из восьми проведенных при одной ничьей и одном фиаско.
«Олимпиакос»
«Олимпиакос» с 32 зачетными пунктами расположился на четвертой строке в турнирной таблице греческой Суперлиги, уступая шесть баллов третьей позиции.
Коллектив из города Пирей не может выиграть вот уже как три матча кряду. Все игры в этот период пришлись на чемпионат страны. Сперва в этом отрезке он расписал гостевую мировую против «Атромитоса» 0:0.
А после этого «легенды» проиграли в двух последующих поединках, уступив на выезде скромной «Ламии» 0:1 и на своем поле действующему чемпиону «АЕКу» 1:2 в прошлом туре.
Вне родных стен в текущем греческом первенстве «Олимпиакос» потерпел одно фиаско за восемь встреч, а также он еще четыре раза выиграл и три матча свел вничью.
В пяти последних очных противостояниях этих коллективов дважды победу праздновал «Панатинаикос», еще два матча завершились миром и раз сильнее оказался «Олимпиакос». Причем в четырех случаях были низы.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Панатинаикоса» предлагают — 2.20.
На викторию «Олимпиакоса» дают — 3.27, ничья оценена — в 3.26.
В первом поединке этих команд стоит ждать осторожной игры с небольшим количеством забитых мячей. К тому же на это еще указывает их очная низовая статистика в последнее время.
А что касаемо исход, то прогнозируем здесь викторию хозяев, которые на данный момент значительно лучше смотрятся своего оппонента.