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    «Орлы» начнут без увертюр

    «Бенфика» — «Брага». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Кубок Португалии, 10 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Брага»
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    Рафа Силва
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 1/8 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 10 января, начало — в 23:45 мск. «Бенфика» — «Брага»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 14 Января 2024 года
    Бенфика
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    •  Бенфика 21:00 Риу Аве Риу Аве
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    «Бенфика»

    Эта команда текущий сезон проводит в привычной борьбе за чемпионский титул. «Орлы» сейчас вторые, но отставание от «Спортинга» минимальное.

    Оборона лиссабонцев выглядит весьма монолитно. В 16 матчах чемпионата пропущено всего лишь 10 мячей.

    Коэффициенты матча Бенфика — Риу Аве

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    Свой предыдущий поединок команда провела великолепно. «Бенфика» учинила разгром «Ароке» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    Очные поединки с «Брагой» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей соперники по два раза огорчили друг друга.

    В кубковой встрече «Бенфика» явно постарается воспользоваться преимуществом своей арены. Да и настрой у «орлов» будет максимальным.

    «Брага»

    Эта команда традиционно сражается за самые высокие места. Чемпионской гонки ей, конечно, не потянуть, а вот в Лигу чемпионов попасть вполне по силам.

    Нынче «Брага» находится на вполне привычной для себя 4 позиции. Причем отставание от 3 места измеряется лишь двумя пунктами.

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    • В предыдущем туре «Брага» потеряла важнейшие очки. Дома команда не сумела переиграть «Виторию Гимарайнш» (1:1).

    Последняя виктория над «Бенфикой» случилась еще год назад. А вот два последних очных поединка завершились минимальными коллизиями.

    И уж точно «Брага» будет действовать вторым номером. В составе гостей есть немало квалифицированных исполнителей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.58.

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    На викторию «Браги» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.40.

    «Орлы» явно намерены побороться за Кубок, так что наверняка начнут встречу максимально агрессивно.

    Наш прогноз — Победа «Бенфики» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.40.

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