«Бенфика»
Эта команда текущий сезон проводит в привычной борьбе за чемпионский титул. «Орлы» сейчас вторые, но отставание от «Спортинга» минимальное.
Оборона лиссабонцев выглядит весьма монолитно. В 16 матчах чемпионата пропущено всего лишь 10 мячей.
Коэффициенты матча Бенфика — Риу Аве
Свой предыдущий поединок команда провела великолепно. «Бенфика» учинила разгром «Ароке» (3:0).
Очные поединки с «Брагой» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей соперники по два раза огорчили друг друга.
В кубковой встрече «Бенфика» явно постарается воспользоваться преимуществом своей арены. Да и настрой у «орлов» будет максимальным.
«Брага»
Эта команда традиционно сражается за самые высокие места. Чемпионской гонки ей, конечно, не потянуть, а вот в Лигу чемпионов попасть вполне по силам.
Нынче «Брага» находится на вполне привычной для себя 4 позиции. Причем отставание от 3 места измеряется лишь двумя пунктами.
В предыдущем туре «Брага» потеряла важнейшие очки. Дома команда не сумела переиграть «Виторию Гимарайнш» (1:1).
Последняя виктория над «Бенфикой» случилась еще год назад. А вот два последних очных поединка завершились минимальными коллизиями.
И уж точно «Брага» будет действовать вторым номером. В составе гостей есть немало квалифицированных исполнителей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.58.
На викторию «Браги» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.40.
«Орлы» явно намерены побороться за Кубок, так что
Наш прогноз — Победа «Бенфики» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.40.