«Бенфика» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 1/8 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 10 января, начало — в 23:45 мск. «Бенфика» — «Брага»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бенфика»

Эта команда текущий сезон проводит в привычной борьбе за чемпионский титул. «Орлы» сейчас вторые, но отставание от «Спортинга» минимальное.

Оборона лиссабонцев выглядит весьма монолитно. В 16 матчах чемпионата пропущено всего лишь 10 мячей.

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Свой предыдущий поединок команда провела великолепно. «Бенфика» учинила разгром «Ароке» (3:0).

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Очные поединки с «Брагой» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей соперники по два раза огорчили друг друга.

В кубковой встрече «Бенфика» явно постарается воспользоваться преимуществом своей арены. Да и настрой у «орлов» будет максимальным.

«Брага»

Эта команда традиционно сражается за самые высокие места. Чемпионской гонки ей, конечно, не потянуть, а вот в Лигу чемпионов попасть вполне по силам.

Нынче «Брага» находится на вполне привычной для себя 4 позиции. Причем отставание от 3 места измеряется лишь двумя пунктами.

В предыдущем туре «Брага» потеряла важнейшие очки. Дома команда не сумела переиграть «Виторию Гимарайнш» (1:1).

Последняя виктория над «Бенфикой» случилась еще год назад. А вот два последних очных поединка завершились минимальными коллизиями.

И уж точно «Брага» будет действовать вторым номером. В составе гостей есть немало квалифицированных исполнителей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.58.

На викторию «Браги» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.40.

«Орлы» явно намерены побороться за Кубок, так что наверняка начнут встречу максимально агрессивно .

Наш прогноз — Победа «Бенфики» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.40.