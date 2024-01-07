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    «Лутон Таун» — «Болтон». Ставка (к. 3.88) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Болтон»
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    Росс Баркли
    «Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Болтоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 7 января, начало — в 17:00 мск. «Лутон Таун» — «Болтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 07 Января 2024 года
    Лутон Таун
  • Лутон
    •  Лутон Таун 17:00 Болтон Уондерерс Болтон Уондерерс
  • Англия. Кубок ФА
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    «Лутон Таун»

    Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за выживание в АПЛ. На текущий момент она находится на 18 месте.

    Отставание от спасительной 17 позиции минимальное. Однако и выигрывает команда нечасто: всего 4 виктории в 19 матчах.

    Коэффициенты матча Лутон Таун — Болтон Уондерерс

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    Свой предыдущий поединок команда провела слабо. «Лутон Таун» на своем поле уступил кризисному «Челси» (2:3).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Болтоном» для команды исторически складываются неудачно. Из четырех очных встреч «Лутон Таун» разжился лишь одной ничьей при трех поражениях.

    А вот в кубковой встрече команда имеет все шансы чуть поправить статистику очных встреч. Да и вообще, обыгрывать представителя третьего по рангу дивизиона хозяева просто обязаны.

    «Болтон»

    Эта команда нынешний сезон проводит в 1 дивизионе. Причем там команда находится в лидирующей группе.

    Более того, в случае победы в следующем туре «Болтон» может взгромоздиться на первую строчку. Да и по игре команда смотрится симпатично.

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    • В предыдущем туре «Болтон» добыл важные три очка. В родных стенах команда минимально переиграла «Бертон Альбион».

    В атаке прилично зажигает Дион Чарльз. Североирландец настрелял уже 13 мячей в чемпионате, и вполне способен прибавить в плане реализации.

    Видимо, «Болтон» не будет лишь отсиживаться в тылах. Гости постараются выгодно проявить себя на фоне представителя элиты.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лутон Таун» предлагают — 1.69.

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    На викторию «Болтона» дают — 4.99, ничья оценена — в 3.88.

    «Лутон Таун» явно бросит все усилия на чемпионат, плюс традиционно неудачно противостоит «Болтону».

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.88. Еще вариант для ставки — Проход «Болтона» за 2.75.

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    «Лутон Таун» — «Болтон»: прогноз, ставка (3.88), статистика, коэффициенты матча 07.01.2024. Прогнозы на футбол. Переигровки избежать не удастся?!
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