«Лутон Таун»
Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за выживание в АПЛ. На текущий момент она находится на 18 месте.
Отставание от спасительной 17 позиции минимальное. Однако и выигрывает команда нечасто: всего 4 виктории в 19 матчах.
Коэффициенты матча Лутон Таун — Болтон Уондерерс
Свой предыдущий поединок команда провела слабо. «Лутон Таун» на своем поле уступил кризисному «Челси» (2:3).
Поединки с «Болтоном» для команды исторически складываются неудачно. Из четырех очных встреч «Лутон Таун» разжился лишь одной ничьей при трех поражениях.
А вот в кубковой встрече команда имеет все шансы чуть поправить статистику очных встреч. Да и вообще, обыгрывать представителя третьего по рангу дивизиона хозяева просто обязаны.
«Болтон»
Эта команда нынешний сезон проводит в 1 дивизионе. Причем там команда находится в лидирующей группе.
Более того, в случае победы в следующем туре «Болтон» может взгромоздиться на первую строчку. Да и по игре команда смотрится симпатично.
В предыдущем туре «Болтон» добыл важные три очка. В родных стенах команда минимально переиграла «Бертон Альбион».
В атаке прилично зажигает Дион Чарльз. Североирландец настрелял уже 13 мячей в чемпионате, и вполне способен прибавить в плане реализации.
Видимо, «Болтон» не будет лишь отсиживаться в тылах. Гости постараются выгодно проявить себя на фоне представителя элиты.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лутон Таун» предлагают — 1.69.
На викторию «Болтона» дают — 4.99, ничья оценена — в 3.88.
«Лутон Таун»
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.88. Еще вариант для ставки — Проход «Болтона» за 2.75.