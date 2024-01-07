«Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Болтоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 7 января, начало — в 17:00 мск. «Лутон Таун» — «Болтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лутон Таун»

Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за выживание в АПЛ. На текущий момент она находится на 18 месте.

Отставание от спасительной 17 позиции минимальное. Однако и выигрывает команда нечасто: всего 4 виктории в 19 матчах.

Коэффициенты матча Лутон Таун — Болтон Уондерерс 1X2Новым игрокам 1.733.904.60Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела слабо. «Лутон Таун» на своем поле уступил кризисному «Челси» (2:3).

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Поединки с «Болтоном» для команды исторически складываются неудачно. Из четырех очных встреч «Лутон Таун» разжился лишь одной ничьей при трех поражениях.

А вот в кубковой встрече команда имеет все шансы чуть поправить статистику очных встреч. Да и вообще, обыгрывать представителя третьего по рангу дивизиона хозяева просто обязаны.

«Болтон»

Эта команда нынешний сезон проводит в 1 дивизионе. Причем там команда находится в лидирующей группе.

Более того, в случае победы в следующем туре «Болтон» может взгромоздиться на первую строчку. Да и по игре команда смотрится симпатично.

В предыдущем туре «Болтон» добыл важные три очка. В родных стенах команда минимально переиграла «Бертон Альбион».

В атаке прилично зажигает Дион Чарльз. Североирландец настрелял уже 13 мячей в чемпионате, и вполне способен прибавить в плане реализации.

Видимо, «Болтон» не будет лишь отсиживаться в тылах. Гости постараются выгодно проявить себя на фоне представителя элиты.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лутон Таун» предлагают — 1.69.

На викторию «Болтона» дают — 4.99, ничья оценена — в 3.88.

«Лутон Таун» явно бросит все усилия на чемпионат , плюс традиционно неудачно противостоит «Болтону».

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.88. Еще вариант для ставки — Проход «Болтона» за 2.75.