«Болонья» сыграет на своем поле против «Дженоа» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 5 января, начало — в 22:45 мск. «Болонья» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Болонья»

«Болонья» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А после 18 сыгранных матчей, в которых набрала 31 очко.

«Болонья» завершила 2023-й год гостевым поражением от «Удинезе» (0:3) и упустила возможность остаться в топ-4.

Зато перед этим у «россоблу» была шикарная серия из шести матчей без поражений. На этом отрезке команда Тьяго Мотты выбила из Кубка Италии миланский «Интер» (2:1).

Но в контексте предстоящие встречи важно обратить внимание на домашние результаты «Болоньи»: она выиграла семь из восьми предыдущих матчей на своем поле в рамках чемпионата, при этом пропустив лишь два мяча. Ранее здесь проиграли «Лацио», «Торино», «Рома» и «Аталанта».

«Дженоа»

«Дженоа» находится на 12-й строчке, набрав в 18 предыдущих турах 20 очков.

В прошлом туре генуэзский клуб преподнес сенсацию, сыграв на своем поле вничью с «Интером» (1:1).

Кроме того, в середине декабря команда Альберто Джилардино отобрала очки у «Ювентуса». Эта игра тоже завершилась вничью 1:1.

Между этими матчами была гостевая победа над «Сассуоло» (2:1). Надо признать, что в последнее время «Дженоа» приятно удивляет.

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Правда, есть нюанс. В гостях «Дженоа» играет гораздо хуже, чем дома. На выезде генуэзцы до сих пор набрали лишь семь очков и проиграли шесть матчей из девяти.

Прогноз и ставка

На «Болонью» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают за 3.08, а победу «Дженоа» — за 4.10.

Гости, скорее всего, не смогут остановить домашнюю «Болонью». Команда Мотты очень мощно играет на своем поле, в чем уже успели убедиться даже лучшие клубы Серии А.

Ставка — победа «Болоньи» за 2.10.

Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Болоньи» больше 2,0 за 5.00.