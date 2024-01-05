«Болонья»
«Болонья» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А после 18 сыгранных матчей, в которых набрала 31 очко.
«Болонья» завершила 2023-й год гостевым поражением от «Удинезе» (0:3) и упустила возможность остаться в топ-4.
Зато перед этим у «россоблу» была шикарная серия из шести матчей без поражений. На этом отрезке команда Тьяго Мотты выбила из Кубка Италии миланский «Интер» (2:1).
Но в контексте предстоящие встречи
«Дженоа»
«Дженоа» находится на 12-й строчке, набрав в 18 предыдущих турах 20 очков.
В прошлом туре генуэзский клуб преподнес сенсацию, сыграв на своем поле вничью с «Интером» (1:1).
Кроме того, в середине декабря команда Альберто Джилардино отобрала очки у «Ювентуса». Эта игра тоже завершилась вничью 1:1.
Между этими матчами была гостевая победа над «Сассуоло» (2:1). Надо признать, что в последнее время «Дженоа» приятно удивляет.
Правда, есть нюанс. В гостях «Дженоа» играет гораздо хуже, чем дома. На выезде генуэзцы до сих пор набрали лишь семь очков и проиграли шесть матчей из девяти.
Прогноз и ставка
На «Болонью» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают за 3.08, а победу «Дженоа» — за 4.10.
Гости, скорее всего, не смогут остановить домашнюю «Болонью». Команда Мотты очень мощно играет на своем поле, в чем уже успели убедиться даже лучшие клубы Серии А.
Ставка — победа «Болоньи» за 2.10.
Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Болоньи» больше 2,0 за 5.00.