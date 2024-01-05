«Антальяспор» сыграет на своем поле с «Аланьяспором» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 5 января, начало — в 20:00 мск. «Антальяспор» — «Аланьяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Антальяспор»

Эта команда ныне обитает в середине таблицы. Нынешнее 8 место вполне характерно для «Антальяспора».

Вероятно, команда поборется и за выход в еврокубки. Потенциал для этого имеется, да и отставание от 4 места составляет всего 5 очков.

В минувшем туре чемпионата «Антальяспор» не смог разжиться очками. Команда потерпела поражение от «Адана Демирспора» (1:2).

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В последнее время «Антальяспор» успешно противостоит землякам из Аланьи. Да и последняя очная битва завершилась победой (3:1).

И уж точно хозяева постараются приблизиться к первой пятерке. К тому же соперник явно не преуспевает в плане надежности тылов.

«Аланьяспор»

Эта команда проводит крайне противоречивый сезон. «Аланьяспор» пребывает на скромном 12 месте в чемпионате.

Главным бичом команды является слабый уровень реализации. В 17 матчах клуб из Аланьи настрелял всего 18 мячей.

В предыдущем туре «Аланьяспор» разжился тремя зачетными баллами. Команда в родных стенах переиграла «Самсунспор» (3:1).

Причем эта победа стала для команды уже четвертой к ряду. Более того, одна из них пришлась на матч с «Бешикташем» (3:1).

И уж точно «Аланьяспор» будет стремиться разжиться очками. Гости сейчас явно на подъеме, да и вообще, намерены победить в анталийском дерби.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Антальяспора» предлагают — 1.99.

На викторию «Аланьяспора» дают — 3.88, ничья оценена — в 3.77.

Хозяева наверняка будут максимально активны в атаке , да и «Аланьяспор» не собирается отсиживаться в обороне.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.98. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.20.