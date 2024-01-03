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    Выйдет ли «Аталанта» в четвертьфинал Кубка Италии?

    «Аталанта» — «Сассуоло». Ставка (к. 2.13) и прогноз на Кубок Италии 3 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Сассуоло»
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    «Аталанта» — фаворит матча
    3 января в Бергамо на стадионе «Гевисс» в рамках 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» сыграет против «Сассуоло». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. «Аталанта» — «Сассуоло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Кубок 03 Января 2024 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 20:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Аталанта»

    «Аталанта» только начинает свои выступления в Кубке Италии. Бергамаски, которые из прошлого розыгрыша турнира вылетели в четвертьфинале, предстоит стартовать в 1/8 финала.

    По итогам 18-ти матчей итальянской Серии А «нерадзурри» находятся в зоне еврокубков на 6-й позиции, уступая зоне Лиги чемпионов на четыре очка.

    Коэффициенты матча Аталанта — Сассуоло

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  • 1.534.606.00Бонус$9500
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    При этом клуб успешно выступает в Лиге Европы, где выиграл группу, в которой вместе с ним играли «Спортинг» Лиссабон, «Штурм» Грац, а также «Ракув».

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    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы при одном поражении, поэтому у коллектива хорошая форма, которая обещает ему хорошие шансы на успех.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» уже прошла два раунда Кубка Италии. В первом раунде команде в дополнительное время удалось обыграть «Козенцу» (5:2), а во втором — по пенальти «Специю» (0:0).

    После 18-ти туров итальянской Серии А «нероверди» находятся на 16-й позиции, опережая зону вылета во второй дивизион на два очка.

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    • В своем предыдущем матче клуб в рамках итальянского первенства потерпел поражение. На выезде он пропустил всего один мяч от «Милана» (0:1), чего тому оказалось достаточно для победы.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков, которые пришлись на Серию А, при четырех поражениях и одной ничьей, так что у него откровенно плохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Аталанту», коэффициент на победу которой равен 1,52. Успех «Сассуоло» оценивается в 5,80, ничья — в 4,50.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли, в трех из них — при тотал больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,13.

    Еще один вариант ставки — «Аталанта» выиграет 1-й тайм и матч за 2,30, ведь хозяева выиграли в четырех из пяти последних матчей.

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    «Аталанта» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Аталанта» в четвертьфинал Кубка Италии?
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