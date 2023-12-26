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    Смогут ли «Халл Сити» и «Сандерленд» определить победителя?

    «Халл Сити» — «Сандерленд». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, чемпионат Англии (Чемпионшип), 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Сандерленд»
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    «Халл Сити»
    26 декабря в матче 24-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Халл Сити» и «Сандерленд». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Халл Сити» — «Сандерленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2023 года
    Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 18:00 Сандерленд Сандерленд
  • Сандерленд
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    «Халл Сити»

    Команда из города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир продолжает борьбу за то, чтобы повыситься в классе. «Тигры» сейчас располагаются на шестой строчке в турнирной таблице и пока что попадают в плей-офф за право выхода АПЛ.

    В настоящий момент в активе коллектива 36 очков. Отставание от лидирующих «Лестера» и «Ипсвича» уже большое, поэтому нужно будет бороться за места с 3-го по 6-е и играть переходные матчи. «Сити» смог 36 раз поразить ворота соперников и 30 раз пропустить в свои.

    Коэффициенты матча Халл Сити — Сандерленд

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    Из Кубка английской лиги «Халл Сити» вылетел на первой же стадии турнира. В поединке 1/64 финала команда дома уступила «Донкастеру» (1:2). В первом раунде Кубка Англии соперником коллектива будет «Бирмингем», но главной задачей остается все же Чемпионшип.

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    В последней игре подопечные Лиама Росеньора проиграли «Бристолю» (2:3), а до этого были победы в матчах с «Кардиффом» (3:0) и «Мидлсбро» (2:1). Перед этим же команда уступила «КПР» (0:2) и «Уотфорду» (1:2), но смогла сломить сопротивление «Ротерхэма» (4:1).

    «Сандерленд»

    Коллектив из одноименного города также хочет выйти в Премьер-лигу и имеет все шансы, чтобы побороться за это. Сейчас команда из Сандерленда находится на девятой позиции в турнирной таблице. В активе сандерлендцев сейчас 33 набранных пункта.

    «Черные коты» только на три пункта отстают от «Халл Сити», который располагается в зоне переходных матчей и в случае победы в этой игре смогут его догнать. «Бело-красные» смогли 32 раза поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

    «Сандерленд» также не смог преодолеть даже первую стадию Кубка английской лиги. В 1/64 финала команда уступила в серии пенальти «Крю». В Кубке Англии соперником коллектива станет «Ньюкасл», но все силы подопечные Майкла Била должны кинуть на Чемпионшип.

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    • В последних поединках «Сандерленд» уступил «Ковентри» (0:3) и «Бристолю» (0:1), а до этого оказался сильнее «Лидса» (1:0) и «Вест Бромвича» (2:1). Перед этим же команда из одноименного города сыграла вничью с «Миллуолом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Халл Сити» предлагают поставить за 2.55.

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    На викторию «Сандерленда» дают 2.75, ничья оценена в 3.40.

    Поставим на ничью примерно равных по силе команд.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

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    «Халл Сити» — «Сандерленд»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Халл Сити» и «Сандерленд» определить победителя?
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