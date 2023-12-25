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    Продлит ли «Анкарагюджю» свою серию в чемпионате?

    «Пендикспор» — «Анкарагюджю». Ставки (к. 1.72) и прогноз на чемпионат Турции 25 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пендикспор» — «Анкарагюджю»
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    Это будет первый официальный поединок между командами
    В 18-м туре турецкой Суперлиги «Пендикспор» примет «Анкарагюджю». Встреча состоится 25 декабря. Ее начало в 20:00 по мск. «Пендикспор» — «Анкарагюджю»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Пендикспор»

    Перед этим туром «Пендикспор» располагается на предпоследнем месте. Это 19-я позиция. В активе клуба всего 13 очков. Серией поражений хозяева ухудшили свое положение и теперь отставание от спасительной 16-строчки составляет 6 пунктов.

    Серия из четырех неудач началась с поражения от «Башакшехира» со счетом 1:4. Следом было поражение от «Галатасарая» 0:2.

    В начале декабря команда разгромила «Ыспарта 32» в начальной стадии Кубка Турции. На этом победы закончились.

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    «Пендикспор» продолжил теперь неудачи в чемпионате. За два последних тура клуб проиграл «Кайсериспору» 0:2 и «Ризеспору» 1:5. Последнее фиаско стало самым крупным за 2 месяца.

    «Анкарагюджю»

    Гости выдали серию ничьих в чемпионате. Сейчас у них 19 очков на счету. Они идут 11-м месте в турнирной таблице Суперлиги.

    Клуб добыл очко в домашней игре с «Бешикташем», которая закончилась вничью 1:1. С тем же счетом «Анкарагюджю» сыграл у себя дома с «Ризеспором».

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    • 21 декабря команда сыграла по нулям с «Хатайспором». И на этот раз она снова принимала. Отметим, что последний выездной матч «Анкарагюджю» выиграл со счетом 1:0. Это было в гостях у «Газиантепа»

    В гостях коллектив не показывает ничего сверхъестественного. В 7 играх у него 2 победы, 2 ничьи и 3 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что команды равны по силам. Котировки составляют 2.85 и 2.35 соответственно. Ничья оценена коэффицентом 3.50.

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    «Анкарагюджю» 3 раза подряд сыграл вничью. Теперь на очереди соперник, который проиграл 4 поединка. И с ним гости встречались только один раз. Это был в межсезонье. Тогда они победили 3:2.

    Ставим на нулевую фору у «Анкарагюджю». Все-таки он провел более стабильный отрезок сезона перед этой игрой. Котировка составляет 1.72.

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    «Пендикспор» — «Анкарагюджю»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 25.12.2023. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Анкарагюджю» свою серию в чемпионате?
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