«Комо» при своих зрителях сыграет против «Палермо» в 18-м туре итальянской Серии Б. Поединок состоится 23 декабря, начало — в 16:00 по мск. «Комо» — «Палермо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Комо»

«Комо» по итогам 17 проведенных туров с 31 баллом расположился на третьей позиции в турнирной таблице Серии Б. От второй его отделяют два очка, а группа преследователей отстает незначительно.

«Сине-белые» в прошлом игровом дне потерпели гостевое фиаско от «Брешии» со счетом 0:2. И это поражение стало для них четвертым в сезоне и ним они прервали свою 7-матчевую серию без неудач.

И в тот удачный для себя период команда из Ломбардии два матча свела вничью и добилась пяти викторий. Правда, все они были с минимальной разницей и трижды она не пропускала.

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На своей территории «Комо» в данном чемпионате выиграл пять поединков из восьми проведенных, два матча еще он свел вничью и раз уступил.

«Палермо»

«Палермо» в турнирной таблице второго итальянского дивизиона расположился на три строки ниже предстоящего противника, имея в активе на три очка меньше.

Сицилийцы в минувшем игровом дне на своем поле смогли нанести поражение «Пизе» со счетом 3:2. И этой победой они смогли прервать свою 4-матчевую безвыигрышную серию.

В этот неудачный для себя период «розово-черные» по два раза уступали и играли вничью, забивая в трех случаях из четырех. Всего в отрезке последних девяти матчей у них только две виктории.

На выезде в текущем розыгрыше Серии Б «Палермо» проиграл лишь один поединок из восьми проведенных при четырех выигрышах и трех мировых исходах.

В прошлом сезоне эти клубы обе очные свои встречи свели вничью — 1:1 и 0:0. До этого между собой они не играли почти 20 лет.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Комо» — 2.22, победа «Палермо» — 3.29, ничья — 3.30.

Вполне резонно от этого поединка ждать обмена забитыми мячами, потому что эти команды в своем последнем отрезке редко когда уходят с поля без результативных действий.

А что касаемо исхода, то прогнозируем здесь ничью, как и в их очных встречах прошлого сезона.