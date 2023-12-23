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    «Комо» и «Палермо» поделят очки

    «Комо» — «Палермо». Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Комо» — «Палермо»
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    «Комо»
    «Комо» при своих зрителях сыграет против «Палермо» в 18-м туре итальянской Серии Б. Поединок состоится 23 декабря, начало — в 16:00 по мск. «Комо» — «Палермо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия B 23 Декабря 2023 года
    Комо
  • Италия. Серия B
    •  Комо 16:00 Палермо Палермо
  • Италия. Серия B
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    «Комо»

    «Комо» по итогам 17 проведенных туров с 31 баллом расположился на третьей позиции в турнирной таблице Серии Б. От второй его отделяют два очка, а группа преследователей отстает незначительно.

    «Сине-белые» в прошлом игровом дне потерпели гостевое фиаско от «Брешии» со счетом 0:2. И это поражение стало для них четвертым в сезоне и ним они прервали свою 7-матчевую серию без неудач.

    И в тот удачный для себя период команда из Ломбардии два матча свела вничью и добилась пяти викторий. Правда, все они были с минимальной разницей и трижды она не пропускала.

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    На своей территории «Комо» в данном чемпионате выиграл пять поединков из восьми проведенных, два матча еще он свел вничью и раз уступил.

    «Палермо»

    «Палермо» в турнирной таблице второго итальянского дивизиона расположился на три строки ниже предстоящего противника, имея в активе на три очка меньше.

    Сицилийцы в минувшем игровом дне на своем поле смогли нанести поражение «Пизе» со счетом 3:2. И этой победой они смогли прервать свою 4-матчевую безвыигрышную серию.

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    • В этот неудачный для себя период «розово-черные» по два раза уступали и играли вничью, забивая в трех случаях из четырех. Всего в отрезке последних девяти матчей у них только две виктории.

    На выезде в текущем розыгрыше Серии Б «Палермо» проиграл лишь один поединок из восьми проведенных при четырех выигрышах и трех мировых исходах.

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    В прошлом сезоне эти клубы обе очные свои встречи свели вничью — 1:1 и 0:0. До этого между собой они не играли почти 20 лет.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Комо» — 2.22, победа «Палермо» — 3.29, ничья — 3.30.

    Вполне резонно от этого поединка ждать обмена забитыми мячами, потому что эти команды в своем последнем отрезке редко когда уходят с поля без результативных действий.

    А что касаемо исхода, то прогнозируем здесь ничью, как и в их очных встречах прошлого сезона.

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    «Комо» — «Палермо»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. «Комо» и «Палермо» поделят очки
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