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    Покинет ли «Самсунспор» зону вылета?

    «Самсунспор» — «Коньяспор». Ставки (к. 2.06) и прогноз на чемпионат Турции 21 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Самсунспор» — «Коньяспор»
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    Хозяева находятся в хорошей форме
    Матч 17-го тура чемпионата Турции между «Самсунспором» и «Коньяспором» состоится 21 декабря в 17:00 по мск. «Самсунспор» — «Коньяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Самсунспор»

    Клуб, который сейчас всеми силами пытается выбраться из зоны вылета. Две победы подряд подтверждают попытки хозяев подняться вверх по таблице.

    Тем не менее «Самсунспор» пока остается на самой глубине. Он занимает 17-е место. В его активе 14 очков. при этом предстоящий матч может стать спасением и есть отличный шанс покинуть зону вылета.

    Ранее «Самсунспор» обыграл 6-ю команду лиги — «Аданадемирспор». Встреча завершилась со счетом 3:2. Далее хозяева разгромили «Касымпашу» 4:2.

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    Дома «Самсунспор» выиграл 3 матча из четырех последних. Сейчас хозяева проводят один из самых результативных периодов своего сезона.

    «Коньяспор»

    Поражение от «Сивасспора» поставило гостей в очень неудобную позицию. Теперь они стали еще ближе к зоне вылета. Этот матч определит, будет ли «Коньяспор» там или нет.

    За последние 5 туров «бело-зеленые» выиграли только раз. Они смогли побить «Касымпашу» (2:0). Было это два тура назад, за которые команда потеряла 5 очков, сыграв еще также вничью с «Аланьяспором» (2:2).

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    • В таблице чемпионата Турции «Коньяспор» находится на 16-й позиции с 14 очками на счету. Поражение будет означать, что в следующий тур гости войду в качестве аутсайдера.

    Шансы велики, так как за 5 выездных матчей клуб проиграл 3 раза. В 7 встречах он набрал только 6 пунктов.

    Прогноз и ставки

    Букмекер тоже больше верит в победу хозяев. На него он дает 2.06. Ставка на победу «Коньяспора» можно поставить за 3.50.

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    «Самсунспор» будет принимать дома, где его поддержит домашняя публика. У команды есть одна главная цель — выбрать из зоны вылета. Последние результаты и результативность указывают на отличные шансы.

    Делаем ставку на победу хозяев в предстоящем поединке. Они поднимутся в турнирной таблице.

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    «Самсунспор» — «Коньяспор»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на футбол. Покинет ли «Самсунспор» зону вылета?
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