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    «Брайтон» должен подтвердить статус фаворита

    «Кристал Пэлас» — «Брайтон». Ставка (к. 2,20) и прогноз на чемпионат Англии 21 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Брайтон»
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    Роберто Де Дзерби
    «Кристал Пэлас» — «Брайтон». Матч пройдет в рамках английской Премьер-лиги 21 декабря, начало — 23:00 (мск). «Кристал Пэлас» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Декабря 2023 года

    «Кристал Пэлас»

    После 17-ти туров подопечные Роя Ходжсона идут на 15-м месте в таблице АПЛ. То есть примерно на той же позиции, что и все последние годы, когда команда билась до последних туров за выживание.

    В последней игре против «Манчестер Сити» состоялось чудесное спасение «Кристал Пэласа». К 76-й минуте команда уступала со счетом 0:2, но нашла в себе силы переломить ход неудачного поединка, сравняв счет на последних секундах.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Брайтон энд Хоув Альбион

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    Голы за «Кристал Пэлас» забивали Жан-Филипп Матета и Майкл Олисе, точно исполнивший пенальти на 90+5 минуте. Всего же в чемпионате дружина Роя Ходжсона не знает побед на протяжении уже шести туров.

    Календарь и таблица АПЛ

    Игра команды в текущем сезоне потускнела, из нее постоянно уходят ведущие футболисты, а перспективная молодежь не может сделать шаг вперед и превратится в топ-игроков (Олисе, Митчелл, Матеус Франса). Да и травма основного вратаря Дина Хендерсона не способствует прочности оборонительных рядов, которые часто дают трещину.

    «Брайтон»

    Сейчас «чайки» идут на девятом месте в английской Премьер-лиги с 26 очками. Но плотность в таблице довольно высокая и пара побед может поднять команду в зону Лиги Европы.

    В последнем туре «Брайтон» уступил в гостях «Арсеналу» со счетом 0:2. Первый тайм получился довольно равным, но затем сказался класс соперника и «канониры» смогли дважды поразить ворота Барта Вербрюггена.

    Все прогнозы на АПЛ

    Подопечные Роберто Де Дзерби очень неровно выступают на протяжении сезона. Они могут выдать невероятный матч против фаворитов, а затем уступить с разгромным счетом более слабому сопернику.

    Сказывается обилие травмированных в составе и большое количество молодых и перспективных футболистов, которые не могут постоянно демонстрировать стабильную игру. Но сейчас с окончанием еврокубков «Брайтону» станет чуть проще играть на один фронт.

    Прогноз и ставка

    В этой игре букмекеры дают на «Кристал Пэлас» — 3,50, на ничью — 3,50, а на победу «Брайтона» — 2,20.

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    Даже с учетом всех потерь в составе «Брайтон» все равно более мастеровитая и классная команда, которая должна подтвердить свой уровень.

    У «Кристал Пэлас» тоже хватает травм, а скамейка не такая глубокая, как у «чаек», которые имеют по два футболиста на каждую позицию. На наш взгляд, хорошим вариантом для прогноза и ставки станет победа «Брайтона» за 2,20.

    Любители рисковать могут попробовать взять ставку на победу «Брайтона» плюс тотал больше 2,5 за 3,70.

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    «Кристал Пэлас» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на футбол. «Брайтон» должен подтвердить статус фаворита
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