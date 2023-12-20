«Монпелье» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Монпелье» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Монпелье»

После 16-ти туров чемпионата Франции «Монпелье» находится на 12-й позиции с отрывом в пять очков от зоны вылета, так что нельзя утверждать, что он не рискует вылететь в Лигу 2.

Вместе с тем, отрыв от 16-й позиции, которая по итогам сезона требует провести матчи плей-офф с представителем Лиги 2 за право выступать в элите, составляет еще меньше — четыре балла.

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В своем последнем матче клуб одержал победу. На выезде «Палладины» сумели обыграть «Метц» (1:0), забив единственный и победный мяч в начале игры.

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Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в шесть поединков, которые пришлись на Лигу 1, так что трудно понятно, в какой он реально форме.

«Марсель»

«Марсель» по итогам 16-ти туров занимает шестую строчку в зоне еврокубков турнирной таблицы Лиги 1, опережая седьмую, уже позицию вне еврокубков по дополнительным показателям.

Провансальцы также участвуют Лиге Европы, где вышли в плей-офф турнира благодаря второму месту в группе, где проиграли первое «Брайтону», но опередили «Аякс» и АЕК.

В своей последней встрече клуб одержал победу. На своем поле в рамках чемпионата Франции ему удалось обыграть на своем поле «Клермон» (2:1).

В пяти из шести последних поединков во всех турнирах коллектив одержал победу при одном поражении, так что у гостей отличная форма для того, чтобы рассчитывать на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 2,05. Успех «Монпелье» оценивается в 3,55, ничья — в 3,60.

В пяти из шести последних матчей гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Марсель» победит за 2,05.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,80, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.