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    Команда Кокорина разгромит аутсайдера

    «Докса» Катокопия — «Арис» Лимасол. Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, чемпионат Кипра, 18 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Кипра Прогнозы на Арис Прогнозы на Александр Кокорин
    Прогноз и ставки на «Докса» Катокопия — «Арис» Лимасол
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    Александр Кокорин
    «Докса» Катокопия сыграет на своем поле с «Арисом» Лимасол в рамках 15-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 20:00 мск. «Докса» Катокопия — «Арис» Лимасол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Докса» Катокопия

    Эта команда снова сражается лишь за выживание. Правда, «Докса» Катокопия находится на дне турнирной таблицы чемпионата Кипра.

    Что говорить, если в 14 матчах команда набрала всего один балл?! Да и забито всего лишь 5 мячей при 36 пропущенных.

    В минувшем туре чемпионата «Докса» Катокопия снова не сумела добыть очки. Команда по всем статьям уступила АЕЛу (0:2).

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    Поединки с «Арисом» для команды традиционно складываются ужасно. Шесть последних очных матчей были проиграны.

    И уж наверняка хозяева постараются дать бой действующему чемпиону. Правда, никаких предпосылок для этого у них нет.

    «Арис» Лимасол

    Эта команда в нынешнем сезоне пока не особо блистает. «Арис» Лимасол находится на 3 месте, отставая на 3 очка от лидера.

    Главным бичом команды является реализация. В 14 матчах забито 27 мячей, да и Александр Кокорин отличился только дважды.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Арис» Лимасол в Лиге Европы уступил пражской «Спарте» (1:3).

    До того команда уступила еще и АЕК Ларнака (1:2). Так что нужно срочно возвращаться на победную дорожку.

    Наверняка «Арис» Лимасол постарается преуспеть в атаке. Гости явно не допустят потери очков на ровном месте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ариса» Лимасол предлагают — 1.28.

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    На викторию «Доксы» Катокопия дают — 9.85, ничья оценена — в 5.40.

    Гости явно сильнее аутсайдера, к тому же имеют квалифицированный подбор атакующих исполнителей.

    Наш прогноз — Фора «Ариса» Лимасол -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.93. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.09.

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    «Докса» Катокопия — «Арис» Лимасол: прогноз, ставка (2.93), статистика, коэффициенты матча 18.12.2023. Прогнозы на футбол. Команда Кокорина разгромит аутсайдера
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