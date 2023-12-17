«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Кельн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фрайбург»

«Фрайбург» привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. Сейчас команда находится на 8 месте.

А вот с обороной у команды не все так радужно. «Фрайбург» пропустил в свои ворота 23 мяча в 14 матчах.

Коэффициенты матча Фрайбург — Кёльн 1X2Новым игрокам 1.873.754.20Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата «Фрайбург» добыл три зачетных балла. Команда на выезде с минимальным счетом переиграла «Вольфсбург».

Все прогнозы на Бундеслигу

А вот после того «Фрайбург» уступил «Вест Хэму» (0:2) в рамках Лиги Европы. Впрочем, до этого поражения у команды была серия из трех побед кряду.

В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Необходимо подтянуться к еврокубковой зоне.

«Кельн»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в элите. Сейчас «Кельн» находится на 16 месте турнирной таблицы.

Вот только оборона частенько дает сбои. В 14 поединках Бундеслиги в воротах «козлов» побывало уже 24 мяча.

Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Кельн» дома не смог переиграть «Майнц» (0:0).

Да и с реализацией у «козлов» заметные сложности. Команда сумела отличиться всего 10 точными выстрелами.

Наверняка «Кельн» будет стремиться добыть хотя бы балл. Гости уж точно рассчитывают на эффективность своих контратак.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.87.

На викторию «Кельна» дают — 4.42, ничья оценена — в 3.93.

«Фрайбург» сильнее соперника, к тому же у «козлов» явно не складывается с реализацией .

Наш прогноз — Победа «Фрайбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.01.