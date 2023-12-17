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    «Фрайбург» начнет уверенно

    «Фрайбург» — «Кельн». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Бундеслига, 17 декабря 2023 года

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    Винченцо Грифо
    «Фрайбург» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Кельн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Декабря 2023 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Кёльн Кёльн
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. Сейчас команда находится на 8 месте.

    А вот с обороной у команды не все так радужно. «Фрайбург» пропустил в свои ворота 23 мяча в 14 матчах.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Кёльн

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    В минувшем туре чемпионата «Фрайбург» добыл три зачетных балла. Команда на выезде с минимальным счетом переиграла «Вольфсбург».

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    А вот после того «Фрайбург» уступил «Вест Хэму» (0:2) в рамках Лиги Европы. Впрочем, до этого поражения у команды была серия из трех побед кряду.

    В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Необходимо подтянуться к еврокубковой зоне.

    «Кельн»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в элите. Сейчас «Кельн» находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Вот только оборона частенько дает сбои. В 14 поединках Бундеслиги в воротах «козлов» побывало уже 24 мяча.

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    • Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Кельн» дома не смог переиграть «Майнц» (0:0).

    Да и с реализацией у «козлов» заметные сложности. Команда сумела отличиться всего 10 точными выстрелами.

    Наверняка «Кельн» будет стремиться добыть хотя бы балл. Гости уж точно рассчитывают на эффективность своих контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.87.

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    На викторию «Кельна» дают — 4.42, ничья оценена — в 3.93.

    «Фрайбург» сильнее соперника, к тому же у «козлов» явно не складывается с реализацией.

    Наш прогноз — Победа «Фрайбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.01.

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    «Фрайбург» — «Кельн»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» начнет уверенно
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