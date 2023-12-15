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    «Аль-Иттихад» проследует в полуфинал

    «Аль-Ахли» Каир — «Аль-Иттихад». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 15 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Ахли» Каир — «Аль-Иттихад»
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    Карим Бензема
    «Аль-Ахли» Каир сыграет на своем поле с «Аль-Иттихадом» в рамках 1/4 финала клубного чемпионата мира. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 21:00 мск. «Аль-Ахли» Каир — «Аль-Иттихад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Аль-Ахли» Каир

    Эта команда нынешний сезон проводит несколько хуже ожидаемого. «Аль-Ахли» Каир в африканской Лиге чемпионов выиграл всего в одном матче из трех.

    Правда, даже этого египтянам хватает для нынешнего первого места. Да и пропустила команда лишь однажды.

    В своем предыдущем матче команда сыграла вничью. «Аль-Ахли» Каир дома не сумел переиграть «Белуиздад» (0:0).

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    Причем этот паритет стал для команды третьим кряду. А вот не проигрывают каирцы еще с конца октября.

    И уж наверняка хозяева не будут лишь отсиживаться в обороне. «Аль-Ахли» Каир постарается дать бой столь крепкому оппоненту.

    «Аль-Иттихад»

    Эта команда в своем чемпионате выступает неудачно. Лишь пятое место в турнирной таблице явно диссонирует с высокими амбициями.

    Причем в 16 поединках чемпионата команда выиграла лишь 8 раз. И это притом, что лидер атак Карим Бензема настрелял 9 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела блестяще. «Аль-Иттихад» в предыдущем раунде клубного чемпионата мира разгромил «Окленд Сити» (3:0).

    Вернулся в состав Бензема, и сразу отличился! Отметим также опорника Нголо Канте, который также отметился точным ударом.

    Наверняка «Аль-Иттихад» будет действовать с позиции силы. Бензема и компания вполне способны пройти в финал.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Аль-Ахли» Каир дают — 3.43, ничья оценена — в 3.44.

    Аравийцы выглядят явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Аль-Иттихада». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.16.

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    «Аль-Ахли» Каир — «Аль-Иттихад»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Иттихад» проследует в полуфинал
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