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    Выйдет ли «Вест Хэм» напрямую в 1/8 финала Лиги Европы?

    «Вест Хэм» — «Фрайбург». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига Европы, 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Фрайбург»
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    «Вест Хэм» — фаворит матча
    14 декабря в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Вест Хэм» и «Фрайбург». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Вест Хэм» — «Фрайбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 14 Декабря 2023 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 23:00 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» с 12 очками лидирует в группе, опережая второй «Фрайбург» по дополнительным показателям. В активе клуба четыре победы и одно поражение.

    «Молотобойцам» нынешний сезон дается трудно. Борьба за выход в еврокубки в АПЛ пока что отражается в том, что «Вест Хэм» занимает девятое место в таблице.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Фрайбург

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  • 1.754.004.20Бонус$9500
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    Зато в 1/8 финала Кубка Лиги клуб прошел сам «Арсенал» (3:1), а в прошлом матче группового раунда Лиги Европы минимально обставил сильный «Олимпиакос» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение — как раз в прошлой игре в рамках АПЛ (разгром от «Фулхэма»), поэтому такая форма хозяев сулит ему неплохие шансы хотя бы на ничью.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» с 12 очками занимает второе место в группе Лиги Европы, уступая лидеру «Вест Хэму» по дополнительным показателям. Поэтому чтобы не играть в 1/16 финала ему нужно обыгрывать соперника на выезде.

    Команда сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Да и по игре «Фрайбург» вполне соответствует статусу середняка.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Фрайбург» успешно съездил в Вольфсбург, где минимально победил одноименную команду — 1:0.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах в последних из них, поэтому у гостей есть неплохие шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм» коэффициент на победу которого равен 1,75. Успех «Фрайбурга» оценивается в 4,20, ничья — в 4,00.

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    В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.

    Еще один вариант ставки — «Фрайбург» не проиграет за 2,04, ведь в четырех последних матчах гости не уступали своим соперникам.

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    «Вест Хэм» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Вест Хэм» напрямую в 1/8 финала Лиги Европы?
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