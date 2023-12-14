14 декабря в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Вест Хэм» и «Фрайбург». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Вест Хэм» — «Фрайбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» с 12 очками лидирует в группе, опережая второй «Фрайбург» по дополнительным показателям. В активе клуба четыре победы и одно поражение.

«Молотобойцам» нынешний сезон дается трудно. Борьба за выход в еврокубки в АПЛ пока что отражается в том, что «Вест Хэм» занимает девятое место в таблице.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Фрайбург 1X2Новым игрокам 1.754.004.20Бонус$9500

Зато в 1/8 финала Кубка Лиги клуб прошел сам «Арсенал» (3:1), а в прошлом матче группового раунда Лиги Европы минимально обставил сильный «Олимпиакос» (1:0).

Все прогнозы на Лигу Европы

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение — как раз в прошлой игре в рамках АПЛ (разгром от «Фулхэма»), поэтому такая форма хозяев сулит ему неплохие шансы хотя бы на ничью.

«Фрайбург»

«Фрайбург» с 12 очками занимает второе место в группе Лиги Европы, уступая лидеру «Вест Хэму» по дополнительным показателям. Поэтому чтобы не играть в 1/16 финала ему нужно обыгрывать соперника на выезде.

Команда сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Да и по игре «Фрайбург» вполне соответствует статусу середняка.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Фрайбург» успешно съездил в Вольфсбург, где минимально победил одноименную команду — 1:0.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах в последних из них, поэтому у гостей есть неплохие шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм» коэффициент на победу которого равен 1,75. Успех «Фрайбурга» оценивается в 4,20, ничья — в 4,00.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.

Еще один вариант ставки — «Фрайбург» не проиграет за 2,04, ведь в четырех последних матчах гости не уступали своим соперникам.