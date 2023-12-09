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    «Милан» продолжит падение «Аталанты»?

    «Аталанта» — «Милан». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Серия А, 9 декабря 2023 года

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    «Милан» занимает 3-е место
    «Аталанта» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 20:00 мск. «Аталанта» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Декабря 2023 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 20:00 Милан Милан
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    «Аталанта»

    Команда из Бергамо продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Бергамаски по итогам 14-ти туров имеют в своем активе 20 очков и располагаются на 8-й позиции в турнирной таблице.

    Коллектив на четыре пункта отстает от четвертой «Ромы» и пятого «Наполи», а также на три очка — от шестой «Фиорентины» и на два — от седьмой «Болоньи».

    Коэффициенты матча Аталанта — Милан

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    Также «Аталанта» выступает в Лиге Европы. По итогам первых пяти туров команда добыла три победы, дважды сыграла вничью, набрала 11 очков и досрочно вышла в плей-офф. В одном квартете с коллективом находятся «Спортинг», «Штурм» и «Ракув».

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у клуба безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при двух поражениях и двух ничьих, где в последнем туре потерпел разгром от «Торино» (0:3), так что у него явный кризис.

    «Милан»

    Команда из одноименного города претендует на самые высокие места в этом сезоне. Миланский коллектив смог набрать 29 пунктов в 14-ти поединках.

    «Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице. Они на четыре пункта отстают от второго «Ювентуса» на шесть — от лидирующего «Интера».

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    • Также «россонери» выступают в Лиге чемпионов, где в пяти матчах смогли лишь один раз победить, дважды сыграли вничью и два раза проиграли и занимает 3-ю позицию в своем квартете, где также играют «Дортмунд», «ПСЖ» и «Ньюкасл».

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при трех победах и одной ничьей, так что, в целом, у хозяев хорошая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Аталанту», коэффициент на победу которой равен 2,46. Успех «Милана» оценивается в 3,01, ничья — в 3,32.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,03.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,80, ведь в четырех из пяти последних матчей «Милана» был реализован именно такой сценарий.

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    «Аталанта» — «Милан»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. «Милан» продолжит падение «Аталанты»?
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