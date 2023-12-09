«Аталанта»
Команда из Бергамо продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Бергамаски по итогам 14-ти туров имеют в своем активе 20 очков и располагаются на 8-й позиции в турнирной таблице.
Коллектив на четыре пункта отстает от четвертой «Ромы» и пятого «Наполи», а также на три очка — от шестой «Фиорентины» и на два — от седьмой «Болоньи».
Коэффициенты матча Аталанта — Милан
Также «Аталанта» выступает в Лиге Европы. По итогам первых пяти туров команда добыла три победы, дважды сыграла вничью, набрала 11 очков и досрочно вышла в плей-офф. В одном квартете с коллективом находятся «Спортинг», «Штурм» и «Ракув».
На сегодня у клуба безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при двух поражениях и двух ничьих, где в последнем туре потерпел разгром от «Торино» (0:3), так что у него явный кризис.
«Милан»
Команда из одноименного города претендует на самые высокие места в этом сезоне. Миланский коллектив смог набрать 29 пунктов в 14-ти поединках.
«Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице. Они на четыре пункта отстают от второго «Ювентуса» на шесть — от лидирующего «Интера».
Также «россонери» выступают в Лиге чемпионов, где в пяти матчах смогли лишь один раз победить, дважды сыграли вничью и два раза проиграли и занимает 3-ю позицию в своем квартете, где также играют «Дортмунд», «ПСЖ» и «Ньюкасл».
В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при трех победах и одной ничьей, так что, в целом, у хозяев хорошая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Аталанту», коэффициент на победу которой равен 2,46. Успех «Милана» оценивается в 3,01, ничья — в 3,32.
В четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,03.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,80, ведь в четырех из пяти последних матчей «Милана» был реализован именно такой сценарий.