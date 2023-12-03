«Наполи» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 22:45 мск. «Наполи» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Наполи»

Действующие чемпионы Италии не являются претендентами на защиту титула. В настоящий момент неаполитанский коллектив находится лишь на четвертой позиции в турнирной таблице. В активе команды из Неаполя 24 набранных пункта в тринадцати поединках.

Неаполитанцы уже на восемь пунктов отстают от лидирующего «Интера», а также на шесть баллов — от второго «Ювентуса» и на два — от третьего «Милана». «Голубые» смогли 26 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустили только четырнадцать мячей.

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«Партенопейцы» также продолжают борьбу за выход из группы в Лиге чемпионов. В пяти играх «маленькие ослы» дважды победили, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. Они идут вторыми в группе с «Реалом», «Брагой» и «Унионом», сохраняя отличные шансы на плей-офф.

Все прогнозы на Серию А

Не так давно команда сменила наставника. На смену Руди Гарсии пришел Вальтер Маццарри. В последней игре «Наполи» переиграл «Аталанту» (2:1), а до этого сенсационно проиграл «Эмполи» (0:1). Перед этим же неаполитанский коллектив переиграл «Салернитану» (1:1) и сыграл вничью с «Миланом» (2:2).

«Интер»

В чемпионате страны «змеи» стартовали отлично. Миланский коллектив одержал десять побед в тринадцати матчах при одном поражении и двух ничьих. «Желанные» смогли тридцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только семь мячей.

В настоящий момент «Интер» имеет в своем активе 32 балла и лидирует в турнирной таблице. Главным конкурентом команды считается «Ювентус», который отстает только на два очка. Третий «Милан» отстает от лидера не шесть пунктов.

Что касается Лиги чемпионов, то «нерадзурри» не смогли победить в первой игре нового сезона, сыграв вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1), но затем финалисты прошлогоднего турнира реабилитировались, победив и поделив очки с «Бенфикой» (1:0, 3:3), а также дважды выиграли у «Зальцбурга» (2:1, 1:0) и идут вторыми в своей группе, обеспечив выход в плей-офф.

В последней игре «Интер» в гостях сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1), а до этого в родных стенах переиграл «Фрозиноне» (2:0) и на выезде одолел «Аталанту» (2:1). Перед этим подопечные Симоне Индзаги также победили «Рому» (1:0) и «Торино» (3:0), а также сыграли вничью с «Болоньей».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают поставить за 2.46.

На викторию «Наполи» дают 2.90, ничья оценена в 3.50.

Сделаем ставку на то, что обе команды в этой игре смогут забить.

Также рискнем и поставим на ничью.