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    «Наполи» и «Интер» забьют друг другу

    «Наполи» — «Интер». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол 3 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Интер»
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    Генрих Мхитарян («Интер»)
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 22:45 мск. «Наполи» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Декабря 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:45 Интер Интер
  • Милан
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    «Наполи»

    Действующие чемпионы Италии не являются претендентами на защиту титула. В настоящий момент неаполитанский коллектив находится лишь на четвертой позиции в турнирной таблице. В активе команды из Неаполя 24 набранных пункта в тринадцати поединках.

    Неаполитанцы уже на восемь пунктов отстают от лидирующего «Интера», а также на шесть баллов — от второго «Ювентуса» и на два — от третьего «Милана». «Голубые» смогли 26 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустили только четырнадцать мячей.

    Коэффициенты матча Наполи — Интер

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    «Партенопейцы» также продолжают борьбу за выход из группы в Лиге чемпионов. В пяти играх «маленькие ослы» дважды победили, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. Они идут вторыми в группе с «Реалом», «Брагой» и «Унионом», сохраняя отличные шансы на плей-офф.

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    Не так давно команда сменила наставника. На смену Руди Гарсии пришел Вальтер Маццарри. В последней игре «Наполи» переиграл «Аталанту» (2:1), а до этого сенсационно проиграл «Эмполи» (0:1). Перед этим же неаполитанский коллектив переиграл «Салернитану» (1:1) и сыграл вничью с «Миланом» (2:2).

    «Интер»

    В чемпионате страны «змеи» стартовали отлично. Миланский коллектив одержал десять побед в тринадцати матчах при одном поражении и двух ничьих. «Желанные» смогли тридцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только семь мячей.

    В настоящий момент «Интер» имеет в своем активе 32 балла и лидирует в турнирной таблице. Главным конкурентом команды считается «Ювентус», который отстает только на два очка. Третий «Милан» отстает от лидера не шесть пунктов.

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    • Что касается Лиги чемпионов, то «нерадзурри» не смогли победить в первой игре нового сезона, сыграв вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1), но затем финалисты прошлогоднего турнира реабилитировались, победив и поделив очки с «Бенфикой» (1:0, 3:3), а также дважды выиграли у «Зальцбурга» (2:1, 1:0) и идут вторыми в своей группе, обеспечив выход в плей-офф.

    В последней игре «Интер» в гостях сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1), а до этого в родных стенах переиграл «Фрозиноне» (2:0) и на выезде одолел «Аталанту» (2:1). Перед этим подопечные Симоне Индзаги также победили «Рому» (1:0) и «Торино» (3:0), а также сыграли вничью с «Болоньей».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают поставить за 2.46.

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    На викторию «Наполи» дают 2.90, ничья оценена в 3.50.

    Сделаем ставку на то, что обе команды в этой игре смогут забить.

    Также рискнем и поставим на ничью.

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    «Наполи» — «Интер»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. «Наполи» и «Интер» забьют друг другу
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