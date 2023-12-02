В субботу, 2 декабря, в поединке 18-го тура испанской Сегунды «Сарагоса» дома сыграет против «Леганеса». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Сарагоса» — «Леганес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сарагоса»

«Сарагоса» по итогам 17 сыгранных туров расположилась на 14 месте в таблице второй испанской лиги. У команды на счету 22 очка и отрыв в шесть баллов от опасной зоны.

Стартовали арагонцы просто превосходно, выиграв первые пять матчей, и даже шли некоторое время на первой строке. Однако в последующих 12 поединках они выиграли лишь раз.

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К этой же встрече коллектив подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией, в которой пять раз проиграл. Три из этих фиаско пришлись на три минувших тура. В прошлом игровом дне клуб уступил на выезде 0:1 «Альбасете».

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей территории «Сарагоса» в текущем розыгрыше Сегунды выиграла три поединка из девяти проведенных. Четыре игры она еще проиграла и дважды сыграла вничью.

«Леганес»

В текущем розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида на данный момент является лидером. Он набрал 36 пунктов в 17 проведенных встречах и на четыре балла опережает ближайшего преследователя.

«Огурцы» в текущем первенстве отпраздновали 11 викторий, три матча свели вничью и потерпели три неудачи. Причем пропустили они лишь девять голов при 28 забитых.

К этому же поединку «Леганес» подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией. Сперва в этот период он сыграл вничью, а затем выиграл пять игр подряд, четыре из которых всухую.

В двух же минувших турах он расписал две мировые — в гостях с «Вальядолидом» 1:1 и дома с «Ферролем» 2:2. На выезде же в этом чемпионате «Леганес» добился пяти викторий, потерпел два поражения и раз сыграл вничью.

В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 3:0 и 1:2. А до этого в пяти встречах подряд сильнее были «огурцы».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сарагосы» — 2.50, победа «Леганеса» — 3.10, ничья — 2.97.

В данном матче ставим на голы. Ведь «Сарагоса» дома будут стараться прервать свою негативную серию, а «Леганес» исправно забивает почти в каждом поединке.

И также ставим еще с 0 форой на гостей, которые значительно лучше смотрятся в последнем отрезке и с неспроста лидируют.