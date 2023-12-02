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    «Сарагоса» — «Леганес». Прогноз и ставка (к. 2.15) на футбол 2 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Леганес»
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    «Леганес»
    В субботу, 2 декабря, в поединке 18-го тура испанской Сегунды «Сарагоса» дома сыграет против «Леганеса». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Сарагоса» — «Леганес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 02 Декабря 2023 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 20:30 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Сарагоса»

    «Сарагоса» по итогам 17 сыгранных туров расположилась на 14 месте в таблице второй испанской лиги. У команды на счету 22 очка и отрыв в шесть баллов от опасной зоны.

    Стартовали арагонцы просто превосходно, выиграв первые пять матчей, и даже шли некоторое время на первой строке. Однако в последующих 12 поединках они выиграли лишь раз.

    Коэффициенты матча Сарагоса — Леганес

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    К этой же встрече коллектив подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией, в которой пять раз проиграл. Три из этих фиаско пришлись на три минувших тура. В прошлом игровом дне клуб уступил на выезде 0:1 «Альбасете».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей территории «Сарагоса» в текущем розыгрыше Сегунды выиграла три поединка из девяти проведенных. Четыре игры она еще проиграла и дважды сыграла вничью.

    «Леганес»

    В текущем розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида на данный момент является лидером. Он набрал 36 пунктов в 17 проведенных встречах и на четыре балла опережает ближайшего преследователя.

    «Огурцы» в текущем первенстве отпраздновали 11 викторий, три матча свели вничью и потерпели три неудачи. Причем пропустили они лишь девять голов при 28 забитых.

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    • К этому же поединку «Леганес» подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией. Сперва в этот период он сыграл вничью, а затем выиграл пять игр подряд, четыре из которых всухую.

    В двух же минувших турах он расписал две мировые — в гостях с «Вальядолидом» 1:1 и дома с «Ферролем» 2:2. На выезде же в этом чемпионате «Леганес» добился пяти викторий, потерпел два поражения и раз сыграл вничью.

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    В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 3:0 и 1:2. А до этого в пяти встречах подряд сильнее были «огурцы».

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сарагосы» — 2.50, победа «Леганеса» — 3.10, ничья — 2.97.

    В данном матче ставим на голы. Ведь «Сарагоса» дома будут стараться прервать свою негативную серию, а «Леганес» исправно забивает почти в каждом поединке.

    И также ставим еще с 0 форой на гостей, которые значительно лучше смотрятся в последнем отрезке и с неспроста лидируют.

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    «Сарагоса» — «Леганес»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. Лидер усугубит положение арагонцев?
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