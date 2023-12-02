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    «Ноттингем Форест» — «Эвертон». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 2 декабря 2023 года

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    «Эвертон» — фаворит матча
    2 декабря в матче 14-го тура чемпионата Англии сыграют «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Декабря 2023 года
    Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 20:30 Эвертон Эвертон
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    «Ноттингем Форест»

    Команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. «Лесникам» в лучшем случае уготована роль середняка, если не борьба за выживание.

    С атакой у команды откровенно не складывается. В 13 поединках АПЛ игроки «Ноттингем Форест» отличились всего 15 раз.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Эвертон

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    Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ноттингем Форест» потерпел поражение от «Брайтона» (2:3) на своем поле. Перед этим он с аналогичным счетом проиграл в гостях «Вест Хэму» (2:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    В девяти последних поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив одержал лишь одну победу при четырех поражениях и четырех ничьих, так что выиграть ему будет непросто.

    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ после 13 туров. Мерсисайдцы находятся в шоковом состоянии после недавнего решения независимой комиссии лиги о снятии с клуба 10 очков.

    Один из старейших клубов Англии был наказан за нарушение правил финансового фейр-плей. После этого «Эвертон» рухнул на дно таблицы.

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    • Сложно сказать, что будет дальше, но перед этим команда Шона Дайча выдала серию из четырех матчей без поражений.

    Более того, на этом отрезке у «Ирисок» три победы. Исключением стала лишь встреча с «Брайтоном» (1:1).

    У «Эвертона» всего лишь четыре поражения в 13 предыдущих матчах, что в его случае можно считать серьезным достижением.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Эвертон» коэффициент на победу которого равен 2,58. Успех «Ноттингем Форест» оценивается в 2,78, ничья — в 3,41.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,04.

    Еще один вариант ставки — «Эвертон» выиграет за 2,58, ведь гости выиграли три из пяти последних матчей.

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    «Ноттингем Форест» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. Застрянет ли «Эвертон» в зоне вылета?
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