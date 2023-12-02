2 декабря в матче 14-го тура чемпионата Англии сыграют «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ноттингем Форест»

Команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. «Лесникам» в лучшем случае уготована роль середняка, если не борьба за выживание.

С атакой у команды откровенно не складывается. В 13 поединках АПЛ игроки «Ноттингем Форест» отличились всего 15 раз.

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Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ноттингем Форест» потерпел поражение от «Брайтона» (2:3) на своем поле. Перед этим он с аналогичным счетом проиграл в гостях «Вест Хэму» (2:3).

Все прогнозы на АПЛ

В девяти последних поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив одержал лишь одну победу при четырех поражениях и четырех ничьих, так что выиграть ему будет непросто.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ после 13 туров. Мерсисайдцы находятся в шоковом состоянии после недавнего решения независимой комиссии лиги о снятии с клуба 10 очков.

Один из старейших клубов Англии был наказан за нарушение правил финансового фейр-плей. После этого «Эвертон» рухнул на дно таблицы.

Сложно сказать, что будет дальше, но перед этим команда Шона Дайча выдала серию из четырех матчей без поражений.

Более того, на этом отрезке у «Ирисок» три победы. Исключением стала лишь встреча с «Брайтоном» (1:1).

У «Эвертона» всего лишь четыре поражения в 13 предыдущих матчах, что в его случае можно считать серьезным достижением.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Эвертон» коэффициент на победу которого равен 2,58. Успех «Ноттингем Форест» оценивается в 2,78, ничья — в 3,41.

В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,04.

Еще один вариант ставки — «Эвертон» выиграет за 2,58, ведь гости выиграли три из пяти последних матчей.