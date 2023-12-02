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    Баски начнут без раскачки

    «Атлетик» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Примера, 2 декабря 2023 года

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    «Атлетик»
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 18:15 мск. «Атлетик» — «Райо Вальекано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Декабря 2023 года
    Атлетик
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    •  Атлетик 18:15 Райо Вальекано Райо Вальекано
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    «Атлетик»

    Эта команда нынешний сезон проводит продуктивно. «Атлетик» на текущий момент находится на 5 месте в таблице.

    Причем оборона команды непривычно действует не столь надежно. Пропущено 18 мячей в 14 матчах, что явно не характерно для басков.

    Коэффициенты матча Атлетик — Райо Вальекано

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    В предыдущем туре чемпионата «Атлетик» добыл один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Жироной» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Матчи с «Райо Вальекано» для команды складываются весьма успешно. Из пяти последних поединков выиграно три при одной коллизии.

    Наверняка хозяева постараются улучшить свои позиции. Баски уж точно сразу активно пойдут в атаку.

    «Райо Вальекано»

    Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. На текущий момент «Райо Вальекано» занимает 9 место в турнирной таблице.

    В плане реализации команда откровенно не впечатляет. В 14 матчах игроки левантийского клуба сумели отличиться всего лишь 16 голами.

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    • Свой последний поединок команда провела вполне себе прилично. «Райо Вальекано» дома расписал мировую с «Барселоной» (1:1).

    До того команда уступила «Жироне» (1:2). А вот последняя победа пришлась еще на кубковый поединок с «Атлетико де Лугонес» (6:0).

    Наверняка «Райо Вальекано» постарается разжиться баллами. При этом гости явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Райо Вальекано» дают — 5.66, ничья оценена — в 4.32.

    «Атлетик» явно сильнее соперника, и наверняка пойдет вперед с первых минут поединка.

    Наш прогноз — Победа «Атлетика» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.11.

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    «Атлетик» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. Баски начнут без раскачки
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