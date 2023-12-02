«Атлетик»
Эта команда нынешний сезон проводит продуктивно. «Атлетик» на текущий момент находится на 5 месте в таблице.
Причем оборона команды непривычно действует не столь надежно. Пропущено 18 мячей в 14 матчах, что явно не характерно для басков.
Коэффициенты матча Атлетик — Райо Вальекано
В предыдущем туре чемпионата «Атлетик» добыл один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Жироной» (1:1).
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Матчи с «Райо Вальекано» для команды складываются весьма успешно. Из пяти последних поединков выиграно три при одной коллизии.
Наверняка хозяева постараются улучшить свои позиции. Баски уж точно сразу активно пойдут в атаку.
«Райо Вальекано»
Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. На текущий момент «Райо Вальекано» занимает 9 место в турнирной таблице.
В плане реализации команда откровенно не впечатляет. В 14 матчах игроки левантийского клуба сумели отличиться всего лишь 16 голами.
Свой последний поединок команда провела вполне себе прилично. «Райо Вальекано» дома расписал мировую с «Барселоной» (1:1).
До того команда уступила «Жироне» (1:2). А вот последняя победа пришлась еще на кубковый поединок с «Атлетико де Лугонес» (6:0).
Наверняка «Райо Вальекано» постарается разжиться баллами. При этом гости явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.65.
На викторию «Райо Вальекано» дают — 5.66, ничья оценена — в 4.32.
«Атлетик» явно сильнее соперника, и наверняка
Наш прогноз — Победа «Атлетика» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.11.