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    Обойдет ли «Лугано» «Буде-Глимт»?

    «Буде-Глимт» — «Лугано». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, Лига конференций, 30 ноября 2023 года

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    «Буде-Глимт» — фаворит матча
    «Буде-Глимт» сыграет на своем поле с «Лугано» в рамках 5-го тура Лиги конференций. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 20:45 мск. «Буде-Глимт» — «Лугано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 30 Ноября 2023 года
    Будё-Глимт
  • Будё
    •  Будё-Глимт 20:45 Лугано Лугано
  • Лига конференций. Группа D
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    «Буде-Глимт»

    До матча в прошлом туре норвежской лиги «Буде-Глимт» выдал победную серию из пяти матчей. В четвертом туре норвежцы снова переиграли турецкий «Бешикташ» (2:1).

    Групповую стадию Лиги конференций норвежский «Буде-Глимт» начал с ничьей в матче против «Лугано» (0:0). Затем последовало фиаско в матче против «Брюгге» (0:1), но в третьем туре были быти турки (3:1).

    На данный момент у норвежского коллектива семь очков. «Буде-Глимт» занимает второе место в группе D с отрывом в три очка от соперника и отставанием в столько же баллов от лидера «Брюгге».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Поражение от «Бранна» (2:4) в чемпионате Норвегии прервало победну серию коллектива в семь поединков во всех турнирах, так что у хозяев, в целом, хорошая форма.

    «Лугано»

    Швейцарский клуб занимает 3-е место в группе. В четырех матчах игроки «Лугано» набрали 4 очка.

    Основную сетку коллектив начал с нулевой ничьей против норвежского «Буде-Глимта» (0:0). Затем последовали тяжелая победа над турецким «Бешикташем» (3:2) и поражения от «Брюгге» (1:3 и 0:2).

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  • Вчера

    • В чемпионате Швейцарии «Лугано» идет на шестом месте с активом в 19 очков. В 14-м туре команда разгромно не оставила шансов «Ивердон-Спорту» (5:0).

    Эта победа прервала серию поражений коллектива в три поединка кряду, так что форма гостей вызывает вопросы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Буде-Глимт» коэффициент на победу которого равен 1,37. Успех «Лугано» оценивается в 7,70, ничья — в 5,05.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,94.

    Еще один вариант ставки — «Буде-Глимт» выиграет 1-й тайм и матч за 1,83, ведь в семи из восьми последних матчей хозяева победили.

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    «Буде-Глимт» — «Лугано»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Лугано» «Буде-Глимт»?
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