«Буде-Глимт» сыграет на своем поле с «Лугано» в рамках 5-го тура Лиги конференций. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 20:45 мск. «Буде-Глимт» — «Лугано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Буде-Глимт»

До матча в прошлом туре норвежской лиги «Буде-Глимт» выдал победную серию из пяти матчей. В четвертом туре норвежцы снова переиграли турецкий «Бешикташ» (2:1).

Групповую стадию Лиги конференций норвежский «Буде-Глимт» начал с ничьей в матче против «Лугано» (0:0). Затем последовало фиаско в матче против «Брюгге» (0:1), но в третьем туре были быти турки (3:1).

На данный момент у норвежского коллектива семь очков. «Буде-Глимт» занимает второе место в группе D с отрывом в три очка от соперника и отставанием в столько же баллов от лидера «Брюгге».

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Поражение от «Бранна» (2:4) в чемпионате Норвегии прервало победну серию коллектива в семь поединков во всех турнирах, так что у хозяев, в целом, хорошая форма.

«Лугано»

Швейцарский клуб занимает 3-е место в группе. В четырех матчах игроки «Лугано» набрали 4 очка.

Основную сетку коллектив начал с нулевой ничьей против норвежского «Буде-Глимта» (0:0). Затем последовали тяжелая победа над турецким «Бешикташем» (3:2) и поражения от «Брюгге» (1:3 и 0:2).

В чемпионате Швейцарии «Лугано» идет на шестом месте с активом в 19 очков. В 14-м туре команда разгромно не оставила шансов «Ивердон-Спорту» (5:0).

Эта победа прервала серию поражений коллектива в три поединка кряду, так что форма гостей вызывает вопросы.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Буде-Глимт» коэффициент на победу которого равен 1,37. Успех «Лугано» оценивается в 7,70, ничья — в 5,05.

В четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,94.

Еще один вариант ставки — «Буде-Глимт» выиграет 1-й тайм и матч за 1,83, ведь в семи из восьми последних матчей хозяева победили.