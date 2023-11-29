«Арсенал»
«Канониры» лидируют в своем квартете. С 9 очками в активе все в их руках, так что в этой встрече их потенциально устроит и ничья.
Команда Микеля Артеты в предыдущем туре группового этапа Лиги чемпионов обыграла «Севилью» (2:0). Да и вообще, лондонцы выглядят монолитно.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Ланс
В своем предыдущем поединке команда «Арсенал» также сумел победить. На выезде «пушкари» минимально одолели «Брентфорд».
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В кадровом плане у лондонцев практически полная идиллия. Да и серия из трех побед подряд явно окрыляет.
И уж совсем очевидно, англичане постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. «Канониры» особо рвать жилы не станут, но свою силу показать должны.
«Ланс»
Французы пока лишь третьи в группе. За пресловутую путевку в плей-офф еще предстоит пободаться с ПСВ, с которым у «Ланса» очковый паритет.
С атакой у команды складывается не так, чтобы очень. В четырех матчах Лиги чемпионов забито всего 4 мяча.
В своем последнем поединке «Ланс» добыл уверенную викторию. Команда отправила три безответных мяча в ворота «Клермона».
Действующая серия из двух побед кряду явно пойдет на пользу в психологическом плане. Да и вообще, «Ланс» способен дать бой лондонцам.
Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. Да и победа в первой встрече (2:1) прибавит французам мотивации.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.35.
На викторию «Ланса» дают — 9.75, ничья оценена — в 5.77.
Французы
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.77. Еще вариант для ставки — Победа «Ланса» в 1 тайме за 7.60.
Для остальных — более умеренный прогноз.