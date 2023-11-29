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    «Арсенал» — «Ланс». Дерзкая ставка за 5.77 на матч Лиги чемпионов 29 ноября 2023 года

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    Микель Артета
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 23:00 мск. «Арсенал» — «Ланс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 29 Ноября 2023 года

    «Арсенал»

    «Канониры» лидируют в своем квартете. С 9 очками в активе все в их руках, так что в этой встрече их потенциально устроит и ничья.

    Команда Микеля Артеты в предыдущем туре группового этапа Лиги чемпионов обыграла «Севилью» (2:0). Да и вообще, лондонцы выглядят монолитно.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Ланс

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    В своем предыдущем поединке команда «Арсенал» также сумел победить. На выезде «пушкари» минимально одолели «Брентфорд».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В кадровом плане у лондонцев практически полная идиллия. Да и серия из трех побед подряд явно окрыляет.

    И уж совсем очевидно, англичане постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. «Канониры» особо рвать жилы не станут, но свою силу показать должны.

    «Ланс»

    Французы пока лишь третьи в группе. За пресловутую путевку в плей-офф еще предстоит пободаться с ПСВ, с которым у «Ланса» очковый паритет.

    С атакой у команды складывается не так, чтобы очень. В четырех матчах Лиги чемпионов забито всего 4 мяча.

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    • В своем последнем поединке «Ланс» добыл уверенную викторию. Команда отправила три безответных мяча в ворота «Клермона».

    Действующая серия из двух побед кряду явно пойдет на пользу в психологическом плане. Да и вообще, «Ланс» способен дать бой лондонцам.

    Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. Да и победа в первой встрече (2:1) прибавит французам мотивации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.35.

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    На викторию «Ланса» дают — 9.75, ничья оценена — в 5.77.

    Французы способны удивить, к тому же в первой встрече как раз обыграли «канониров».

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.77. Еще вариант для ставки — Победа «Ланса» в 1 тайме за 7.60.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Арсенал» — «Ланс»: прогноз, ставка (5.77), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на футбол. Паритет неизбежен!
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