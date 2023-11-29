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    «Арсенал» — «Ланс». Ставка (к. 2.30) и прогноз на Лигу чемпионов 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Ланс»
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    «Арсенал» — фаворит матча
    29 ноября в Лондоне в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет против «Ланса». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Арсенал» — «Ланс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 29 Ноября 2023 года

    «Арсенал»

    «Канониры» находятся на первом месте в своем квартете, и победа выведет их в плей-офф. В четырех турах «Арсенал» набрал девять очков при разнице мячей 9:3.

    Лондонцы, как и в прошлом сезоне, сразу включились в борьбу за чемпионство в АПЛ. Команда сделала работу над ошибками и вновь лидирует. Удастся ли выиграть золото теперь?

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Ланс

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    «Канониры» в 13 встречах набрали 30 очков. Клуб опережает действующего чемпиона «Манчестер Сити» на один балл, тогда как третий «Ливерпуль» — на два пункта.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив победил, так что с этой победной серией у хозяев есть хорошие шансы оформить путевку в 1/8 финала.

    «Ланс»

    В Лиге чемпионов «Ланс» сыграл вничью с «Севильей» (1:1), переиграл «Арсенал» (2:1), после чего разыграл мировую с ПСВ (1:1) и проиграл ПСВ (0:1). Команда с 5-мя очками идет на 3-м месте.

    Команда постепенно приучает своих болельшиков к борьбе за высокие места во французской Лиге 1. Вот только на данный момент «Ланс» пребывает на скромной шестой позиции.

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    • В плане реализации у команды не все так прекрасно. В 13 матчах игроки клуба сумели отличиться лишь 16 раз. Причем сразу три мяча было забито как раз в прошлом туре в ворота «Клермона» (3:0).

    В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при шести победах и пяти ничьих. Так что сопернику будет непросто обыграть гостей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал» коэффициент на победу которого равен 1,33. Успех «Ланса» оценивается в 9,39, ничья — в 5,47.

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    В трех из четырех последних матчей как хозяев, так гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,30.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,79, ведь в пяти последних матчах «Ланса» был реализован именно такой сценарий.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Арсенал» — «Ланс» за 5.79.

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    «Арсенал» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на футбол. Оформит ли «Арсенал» выход в плей-офф Лиги чемпионов?
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