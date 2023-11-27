«Хьюстон Динамо» сыграет на своем поле со «Спортингом» Канзас-Сити в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата США. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 03:00 мск. «Хьюстон Динамо» — «Спортинг» Канзас-Сити: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон Динамо»

Эта команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. «Хьюстон Динамо» регулярный чемпионат завершил на 4 месте в своей конференции.

Да и с реализацией у команды относительный порядок. В 34 поединках чемпионата хьюстонцы забили 51 мяч.

В своем последнем поединке команда добыла викторию лишь в серии пенальти. «Хьюстон Динамо» в лотерее оказался удачливее «Реал Солт-Лейк».

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Более того, победа в серии далась «Хьюстон Динамо» с огромной натугой. Да и вообще, команде можно и нужно прибавлять.

«Хьюстон Динамо» в последнее время сложно играет с канзасцами. Из пяти последних очных поединков удалось выиграть всего в одном.

«Спортинг» Канзас-Сити

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не столь ярко. «Спортинг» Канзас-Сити регулярный чемпионат завершил лишь на 8 месте.

Причем забивает команда реже, чем пропускает: разница мячей 48:51. Зато в 1/8 финала плей-офф «Спортинг» Канзас-Сити был убедителен.

Интересно, что «Спортинг» Канзас-Сити выиграл серию со счетом 2:0. Причем с таким же счетом завершился и последний матч с сентлуисцами.

А вот не проигрывает команда уже почти два месяца. Так что настрой игроков на четвертьфинал максимально позитивный.

И уж точно гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Спортинг» Канзас-Сити явно постарается максимально эффективно использовать контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хьюстон Динамо» предлагают — 1.83.

На викторию «Спортинга» Канзас-Сити дают — 4.11, ничья оценена — в 3.74.

Обе команды явно будут осторожничать , и, как минимум, до перерыва не будут особенно рисковать в атаке.

Наш прогноз — Ничья в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.60.