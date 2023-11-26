«Бетис»
Команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выход в еврокубки. На текущий момент «Бетис» пребывает седьмой строчке турнирной таблицы.
В плане реализации команда явно не преуспевает. В 13 матчах игроки «Бетиса» сумели отличиться всего лишь 17 раз.
Коэффициенты матча Бетис — Лас-Пальмас
Свой последний поединок команда провела не так уж плохо, если учесть, что это севильское дерби. «Бетис» на выезде сыграл вничью с «Севильей» (1:1).
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В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при семи победах и пяти ничьих, так что у него хорошая форма.
«Лас-Пальмас»
На текущий момент команда занимает место недалеко от зоны еврокубков — на восьмой строчке. Отставание от зоны еврокубков составляет четыре очка.
С атакой дела у канарцев обстоят не столь позитивно. В 13 матчах чемпионата Испании «Лас-Пальмас» сумел забить всего 11 мячей.
В позапрошлом туре клуб сумел совершить сенсацию, обыграв на своем поле «Атлетико» (2:1), который по сути борется за чемпионство, а в прошлом — сыграл вничью с «Осасуной» (1:1) на выезде.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при трех победах и одной ничьей, так что гости также в неплохой форме и способны отобрать очки у севильцев.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Бетис» коэффициент на победу которого равен 1,71. Успех «Лас-Пальмаса» оценивается в 5,31, ничья — в 3,77.
В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,09, ведь в трех из четырех последних матчей «Лас-Пальмаса» был реализован именно такой сценарий.