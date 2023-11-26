26 ноября в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» пройдет поединок 14-го тура испанской Примеры, в котором «Бетис» сыграет с «Лас-Пальмасом». Начало — в 23:00 по мск. «Бетис» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выход в еврокубки. На текущий момент «Бетис» пребывает седьмой строчке турнирной таблицы.

В плане реализации команда явно не преуспевает. В 13 матчах игроки «Бетиса» сумели отличиться всего лишь 17 раз.

Коэффициенты матча Бетис — Лас-Пальмас 1X2Новым игрокам 1.733.755.20Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела не так уж плохо, если учесть, что это севильское дерби. «Бетис» на выезде сыграл вничью с «Севильей» (1:1).

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В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при семи победах и пяти ничьих, так что у него хорошая форма.

«Лас-Пальмас»

На текущий момент команда занимает место недалеко от зоны еврокубков — на восьмой строчке. Отставание от зоны еврокубков составляет четыре очка.

С атакой дела у канарцев обстоят не столь позитивно. В 13 матчах чемпионата Испании «Лас-Пальмас» сумел забить всего 11 мячей.

В позапрошлом туре клуб сумел совершить сенсацию, обыграв на своем поле «Атлетико» (2:1), который по сути борется за чемпионство, а в прошлом — сыграл вничью с «Осасуной» (1:1) на выезде.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при трех победах и одной ничьей, так что гости также в неплохой форме и способны отобрать очки у севильцев.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Бетис» коэффициент на победу которого равен 1,71. Успех «Лас-Пальмаса» оценивается в 5,31, ничья — в 3,77.

В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,09, ведь в трех из четырех последних матчей «Лас-Пальмаса» был реализован именно такой сценарий.