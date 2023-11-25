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    «Лацио» не испытает проблем с аутсайдером Серии А?

    «Салернитана» — «Лацио». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, итальянская Серия А, 25 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Лацио»
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    «Лацио»
    «Салернитана» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 13-го тура итальянской Серии А. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 17:00 мск. «Салернитана» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Салернитана»

    После 12-и туров команда занимает последнее 20-е место в таблице Серии А, набрав за этот период всего 5 очков. «Салернитана» полностью проваливает сезон, команда очень редко набирает баллы и разрыв от спасительной 17-й позиции кажется почти невозможной задачей.

    Стоит отметить, что «Салернитана» — одна из худших команд в лиге по надежности в обороне. Команда пропустила 24 гола за 12 встреч при 8-и забитых.

    В последних 5-и встречах в рамках Серии А «Салернитана» трижды проиграла и дважды сыграла вничью. За этот период команда забила 4 гола при 10-и пропущенных.

    Все прогнозы на Серию А

    В последнем туре «Салернитана» довольно неожиданно поделила очки с «Сассуоло» (2:2) на чужом поле. В том матче команда даже вела со счетом 2:0, но упустила свое преимущество.

    «Лацио»

    Команда не самым лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне. После 12-и туров «Лацио» занимает лишь 10-е место в таблице с 17-ю очками в активе. Команда отстает от зоны еврокубков всего на 3 балла.

    Если «Лацио» и дальше будет стабильно набирать очки, то у нее есть все шансы на попадание в 5-ку лидеров. Стоит отметить, что команда играет в оборонительный футбол, забив за 12 встреч всего 13 голов при таком же количестве пропущенных.

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  • 22/11/2023

    • За последние 5 матчей в Серии А «Лацио» проиграла только «Болоньи» (0:1), трижды победила и однажды сыграла вничью. В последнем туре команда сыграла вничью с еще одной оборонительной командой — «Ромой» (0:0).

    Последний раз «Лацио» и «Салернитана» играли между собой в феврале этого года. В том матче «орлы» одержали уверенную победу (2:0). Дубль оформил форвард «Лацио» Чиро Иммобиле.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лацио» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Салернитаны» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.75.

    Очевидно, что «Лацио» на голову сильнее «Салернитаны». Можно предположить, что «орлы» оформят убедительную победу, оставив свои ворота в неприкосновенности.

    Наш прогноз — Победа «Лацио» с форой (-1). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют — нет за 1.90.

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    «Салернитана» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. «Лацио» не испытает проблем с аутсайдером Серии А?
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