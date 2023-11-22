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    Сможет ли Мексика разгромить гондурасцев?

    Мексика — Гондурас. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 22 ноября 2023 года

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    Мексика сыграет на своем поле с Гондурасом в рамках 1/4 финала плей-офф дивизиона A Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 05:30 мск. Мексика — Гондурас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мексика

    В первом поединке мексиканцы сенсационно уступили. На выезде «ацтеки» пропустили два безответных мяча.

    Нынешней осенью команда не блещет результатами. Например, сборную Узбекистана обыграть не удалось (3:3).

    А вот в контрольной встрече с немцами Мексика проявила себя отлично. «Ацтеки» не дали себя обыграть «бундестиму» (2:2).

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    До последней неудачи мексиканцы четыре раза кряду обыграли Гондурас. А уж поражение в последней встрече явно встряхнет команду.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут максимально активны в атаке. Мексика постарается забить быстрый мяч.

    Гондурас

    Эта команда даже по меркам зоны КОНКАКАФ выглядит довольно прилично. Гондурас способен приятно удивить, что доказывал не раз.

    Да и вообще, Гондурас весьма надежно действует в обороне. В последних своих четырех поединках команда не пропускала.

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    • Последние свой поединки команда провела удачно. Гондурас переиграл мексиканцев (2:0), а до того разгромил Кубу (4:0).

    Вообще же, гондурасцы по игре выглядят монолитно. Команда способна прибавить в атаке, да и надежность тылов нынче почти образцовая.

    Наверняка гости постараются сыграть на удержание гандикапа в два мяча. Гондурас будет рассчитывать на контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Мексики предлагают — 1.13.

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    На викторию Гондураса дают — 19.00, ничья оценена — в 7.50.

    Мексика выглядит явно мощнее соперника, и уж точно постарается сыграть максимально эффективно в атаке.

    Наш прогноз — Фора Мексики -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.30.

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    Мексика — Гондурас: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 22.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Мексика разгромить гондурасцев?
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