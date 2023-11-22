Мексика
В первом поединке мексиканцы сенсационно уступили. На выезде «ацтеки» пропустили два безответных мяча.
Нынешней осенью команда не блещет результатами. Например, сборную Узбекистана обыграть не удалось (3:3).
А вот в контрольной встрече с немцами Мексика проявила себя отлично. «Ацтеки» не дали себя обыграть «бундестиму» (2:2).
До последней неудачи мексиканцы четыре раза кряду обыграли Гондурас. А уж поражение в последней встрече явно встряхнет команду.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут максимально активны в атаке. Мексика постарается забить быстрый мяч.
Гондурас
Эта команда даже по меркам зоны КОНКАКАФ выглядит довольно прилично. Гондурас способен приятно удивить, что доказывал не раз.
Да и вообще, Гондурас весьма надежно действует в обороне. В последних своих четырех поединках команда не пропускала.
Последние свой поединки команда провела удачно. Гондурас переиграл мексиканцев (2:0), а до того разгромил Кубу (4:0).
Вообще же, гондурасцы по игре выглядят монолитно. Команда способна прибавить в атаке, да и надежность тылов нынче почти образцовая.
Наверняка гости постараются сыграть на удержание гандикапа в два мяча. Гондурас будет рассчитывать на контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Мексики предлагают — 1.13.
На викторию Гондураса дают — 19.00, ничья оценена — в 7.50.
Мексика выглядит явно мощнее соперника, и уж точно
Наш прогноз — Фора Мексики -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.30.