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    Сан-Марино — Финляндия. Ставка (к. 1.81) и прогноз на Евро-2024 20 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино — Финляндия
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    Финляндия — фаворит матча
    20 ноября в матче последнего тура квалификации Евро-2024 сыграют сборные Сан-Марино и Финляндии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Сан-Марино — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 20 Ноября 2023 года
    Сан-Марино
  • Сан-Марино
    •  Сан-Марино 22:45 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Сан-Марино

    Команда уже давно потеряла теоретические шансы на основной этап чемпионата Европы, доигрывая последние матчи. Сан-Марино занимает последнее 6-е место в своей группе без набранных очков.

    Стоит отметить, что Сан-Марино — худшая сборная по пропущенным голам. Команда умудрилась пропустить 29 голов за 9 встреч при только двух забитых.

    Коэффициенты матча Сан-Марино — Финляндия

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  • 85.0014.001.06Бонус$9500
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    В последних 10 поединках у Сан-Марино и вовсе не было шансов победить. Команда проиграла эти матчи, что говорит о ее ужасной форме накануне грядущей игры.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В последнем очном поединке сборная уступила Казахстану со счетом 1:3 на выезде.

    Финляндия

    Сборная потеряла даже теоретические шансы на выход в основной этап чемпионата Европы 2024 года. Сейчас Финляндия доигрывает квалификацию Евро.

    Финляндия потеряла теоретические шансы на выход из квалификации в последнем матче с Казахстаном, где проиграла на своем поле со счетом 1:2. Причем, команда вела со счетом 1:0, упустив победу во 2-м тайме.

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  • 05/11/2023

    • К тому же, команда проиграла и 2 предыдущих матча сборной Дании (0:1) и Словении (0:3). Интересно, что в самый ответственный момент команда развалилась.

    В прошлом туре коллектив разгромил дома Северную Ирландию, чем не только прервал серию поражений в три поединка, но и сохранил шансы на третье место, где находится Казахстан с отрывом в три очка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Финляндию, коэффициент на победу которой равен 1,03. Успех Сан-Марино оценивается в 24,00, ничья — в 17,10.

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    В четырех из шести последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 1,81.

    Еще один вариант ставки — Финляндия выиграет 1-й там и матч при тотал больше 3,5 голов за 1,98, ведь в гости, как явные фавориты, более чем способны реализовать такой сценарий.

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    Сан-Марино — Финляндия: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Обгонит ли Финляндия Казахстан?
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