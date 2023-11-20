20 ноября в матче последнего тура квалификации Евро-2024 сыграют сборные Сан-Марино и Финляндии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Сан-Марино — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сан-Марино

Команда уже давно потеряла теоретические шансы на основной этап чемпионата Европы, доигрывая последние матчи. Сан-Марино занимает последнее 6-е место в своей группе без набранных очков.

Стоит отметить, что Сан-Марино — худшая сборная по пропущенным голам. Команда умудрилась пропустить 29 голов за 9 встреч при только двух забитых.

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В последних 10 поединках у Сан-Марино и вовсе не было шансов победить. Команда проиграла эти матчи, что говорит о ее ужасной форме накануне грядущей игры.

Все прогнозы на Евро-2024

В последнем очном поединке сборная уступила Казахстану со счетом 1:3 на выезде.

Финляндия

Сборная потеряла даже теоретические шансы на выход в основной этап чемпионата Европы 2024 года. Сейчас Финляндия доигрывает квалификацию Евро.

Финляндия потеряла теоретические шансы на выход из квалификации в последнем матче с Казахстаном, где проиграла на своем поле со счетом 1:2. Причем, команда вела со счетом 1:0, упустив победу во 2-м тайме.

К тому же, команда проиграла и 2 предыдущих матча сборной Дании (0:1) и Словении (0:3). Интересно, что в самый ответственный момент команда развалилась.

В прошлом туре коллектив разгромил дома Северную Ирландию, чем не только прервал серию поражений в три поединка, но и сохранил шансы на третье место, где находится Казахстан с отрывом в три очка.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Финляндию, коэффициент на победу которой равен 1,03. Успех Сан-Марино оценивается в 24,00, ничья — в 17,10.

В четырех из шести последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 1,81.

Еще один вариант ставки — Финляндия выиграет 1-й там и матч при тотал больше 3,5 голов за 1,98, ведь в гости, как явные фавориты, более чем способны реализовать такой сценарий.